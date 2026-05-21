La elegancia clásica de Juliana Awada volvió a instalarse en el centro de la escena. Con una estética sofisticada, relajada y alineada con las tendencias del lujo silencioso, la empresaria reapareció en una producción audiovisual de impronta cinematográfica que rápidamente generó repercusión.

En las imágenes se la ve recorriendo distintos espacios ligados a la moda, la gastronomía y el lifestyle urbano, en escenas que construyen una narrativa íntima y aspiracional al mismo tiempo.

Lejos de los excesos, Juliana apuesta una vez más por un estilo minimalista, con piezas clásicas, tonos neutros y una elegancia natural que ya se convirtió en su sello personal.

Juliana Awada. Foto: prensa

JULIANA AWADA, REFERENTE DE LA MODA EN ARGENTINA

Desde hace años, la ex primera dama es considerada una de las máximas referentes de estilo en Argentina. Cada una de sus apariciones públicas suele despertar comentarios en redes sociales y medios especializados, especialmente por su capacidad para combinar sofisticación y simpleza sin perder identidad.

El concepto “Donde cada momento importa” acompaña esta nueva producción, que pone el foco en las experiencias cotidianas y en una manera más emocional de entender el lujo contemporáneo.

Juliana Awada. Foto: prensa

La propuesta fue realizada junto a Patio Bullrich, uno de los espacios más emblemáticos del circuito fashion y lifestyle porteño. Según explicó Daiana Szarfsztejn, center manager del shopping, la elección de Juliana estuvo vinculada a su perfil y a la manera en que representa ese universo asociado al diseño, la moda y las experiencias.

La aparición de Awada también vuelve a confirmar el fuerte vínculo entre su imagen y las tendencias vinculadas al lujo silencioso, una corriente estética que prioriza la calidad, la sobriedad y la sofisticación sin estridencias.