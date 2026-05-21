A los 25 años, Regina Schanzenbach se prepara para competir por el título de Miss Universo Argentina con una propuesta que va mucho más allá de la belleza.

Egresada de Ciencia Política en la UBA, líder de un equipo comercial y profesora de inglés, Regina es Miss Universo Provincia de Buenos Aires y el próximo 25 de mayo competirá por la corona argentina en el Teatro Metropolitan.

En una charla a fondo con Ciudad, la candidata contó cómo llegó a este mundo, cómo se prepara y qué busca transmitir si logra quedarse con la corona.

Regina Schanzenbach quiere ser Miss Universo Argentina.

“No vengo del mundo de los certámenes de belleza, esto fue algo nuevo para mí”

—¿Cómo se te ocurrió anotarte para Miss Universo, primero en Argentina y después para salir a competir al mundo?

—La verdad, yo no soy una chica que venga del mundo de los certámenes de belleza. No es que desde chica soñé con esto o estaba involucrada. Esto apareció como algo nuevo para mí. Vi la final internacional el año pasado en Tailandia y me llamó muchísimo la atención: es un gran espectáculo, un show con luces y producción.

Regina Schanzenbach quiere ser Miss Universo Argentina.

Eso me atrapó y empecé a averiguar cómo se manejaba a nivel provincial en Buenos Aires y después a nivel nacional. Me anoté en Buenos Aires y, la verdad, lo subestimé un poco. A medida que avanzaba en la preparación para Miss Buenos Aires, me di cuenta de lo complejo que es. Así fui descubriendo este mundo, casi de casualidad.

—¿Tenías experiencia previa como modelo o en el mundo de la moda?

—No, nunca fui modelo. Hice algunas producciones muy amateur, colaboraciones, pero muy pocas. No podría decir que fui modelo, mi experiencia es casi nula. Y una de las cosas que descubrí es que Miss Universo no es un mundo que te mire solo desde la moda. La Miss no va de la ropa, sino de mostrarse ella como el factor principal.

Regina Schanzenbach quiere ser Miss Universo Argentina.

“El gimnasio es parte de mi rutina, pero la salud mental y física es lo más importante”

—¿Cómo cuidás tu cuerpo? ¿Tenés alguna rutina de ejercicios?

—Mido 1,74 metros. Siempre fui una persona muy activa, me encanta el deporte. Voy al gimnasio, trato de ir mínimo seis veces por semana, hago fuerza para mantener el músculo. No solo por una cuestión estética, sino también de salud física y mental.

El gimnasio me ayudó a sentirme bien íntegramente. En cuanto a la alimentación, siempre recomiendo asesorarse con un profesional. Yo sumé más proteínas y verduras, pero lo mejor es buscar ayuda profesional para aprender a hacer un cambio real.

Regina Schanzenbach.

—¿Hiciste algún cambio grande en tu vida respecto a la alimentación?

—Más que nada, ajusté algunos hábitos porque hay una exposición importante en el escenario, pero siempre fui una chica que se cuidó y comió bien. Creo que las mujeres, independientemente del mundo de la moda, tenemos una presión estética muy fuerte.

—¿Te sometiste a algún tratamiento de belleza o retoque estético?

—Nada. Estoy como nací. Pero no estoy en contra de eso: si alguien quiere hacerse una intervención, me parece genial, siempre y cuando le sirva y le ayude a sentirse mejor consigo misma. En mi caso, el Miss me ayudó a fortalecer mi autoestima.

Regina Schanzenbach quiere ser Miss Universo Argentina.

“Soy la primera mujer universitaria de mi familia, quiero ser referente de una belleza integral”

—¿Estás en pareja?

—Sí, estoy de novia hace dos años, pero prefiero mantenerlo en privado.

—Sos egresada de Ciencia Política en la UBA. ¿Cómo fue tu paso por la universidad?

—Me recibí joven, a los 25. Si bien trabajé durante parte de la carrera, tuve la suerte de no tener que complementarla con trabajo todo el tiempo, y eso me ayudó mucho. Me esforcé muchísimo, traté de meter la mayor cantidad de materias posible porque creí en mí misma. Hoy, con esa misma energía, estoy en este nuevo desafío.

Regina Schanzenbach quiere ser Miss Universo Argentina.

—¿Qué pensás del estereotipo de la Miss Universo “Barbie” que sólo quiere la paz mundial?

—Quiero ser un contraste de ese estereotipo. Mi idea es mostrar que una Miss puede ser una mujer preparada, formada, que se educó, que trabaja, que es profesional, que habla idiomas, que sabe comunicar y que tiene impacto. Busco quebrar ese concepto que se tiene de los certámenes. Creo que soy una buena candidata para lograrlo.

“Trabajo liderando un equipo comercial y mi proyecto social es el acceso a la educación para mujeres”

—¿Qué idiomas hablás y qué otras formaciones tenés?

—Hablo inglés y portugués. Tengo familia en Brasil y estudié en la Universidad de Chile, donde hice un curso internacional sobre desigualdad de género, un tema que me interesa mucho y que está ligado a mi proyecto social: el acceso a la educación, especialmente para mujeres. Además, ejerzo como profesora de inglés y trabajo en una empresa estadounidense liderando un equipo de desarrollo comercial para Latinoamérica.

Regina Schanzenbach quiere ser Miss Universo Argentina.

—¿Contra cuántas chicas vas a competir y cómo es el proceso de selección?

—Hay más chicas compitiendo que provincias, porque algunas bandas representan regiones como Mar Argentino o Antártida. El sentido es darles la oportunidad a provincias numerosas. El proceso incluye una entrevista con el jurado, pasarela y proyección escénica. Se evalúa mucho la oratoria y la capacidad de comunicar, no solo el cuerpo perfecto.

—¿Tenés alguna historia personal de superación que quieras compartir?

—No tengo una historia de vida que quiebre, como las que a veces buscan en la tele. Mi historia es la de muchas argentinas: soy la primera mujer universitaria de mi familia, mis abuelos llegaron como campesinos de Europa y gracias a la educación pudieron progresar. Eso me emociona y creo que representa la fortaleza de muchas mujeres en el país.

Regina Schanzenbach quiere ser Miss Universo Argentina.

—¿De dónde vienese tu apellido?

—Es de origen alemán del Volga, en Rusia. Hay una gran comunidad Volga Deutsch en Entre Ríos y en otros países.

“Quiero ser referente de una belleza integral, que inspire a otras mujeres a animarse a más”, resume Regina Schanzenbach.