Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega protagonizan Sottovoce, una comedia dirigida por Mariano Pensotti que seguro sea el suceso del año en el teatro a partir de este jueves 21 de mayo.

Sí, en teatro, en vivo y en directo. El cuarteto de actores son consagrados en la pantalla grande, y de hecho Suar, Vega y Mirás concidieron en Mazel Tov, y el director se dedica al cine, pero están en El Nacional (Av. Corrientes 960) de jueves a domingo con una puesta en escena digna de película. ¡Si hasta va a llover agua y todo!

“Esta obra la probamos y la gente se mata de risa. Yo ya me doy cuenta que si la probamos con un público de amigos y se ríen, el que viene y que tomó la decisión de venir y comprar su entrada es al cubo. Es una estadística que está probada. Sé que va a ser un éxito de risas”, contó Adrián a Ciudad en una entrevista junto a Carla en la que además hablaron de sus hijos.

Adrián Suar y Carla Peterson.

-¿Qué es esta locura de que va a llover en el escenario, Adrián?

-Suar: Está bien lo que decís, es una locura que va a llover. Es una locura, primero es una locura este cuarteto (con Carla, Fernán y Lorena), que buena locura.

Sottovoce 1

-¿Cómo son los roles de cada uno?

-Sottovoce es una empresa familiar, que era de nuestros padres, de Fernán y mía. Carla es mi mujer, Lorena la mujer de Fer. Estamos a punto de hacer una venta muy importante de esta empresa que vende impermeables a los norteamericanos, por recibir una oferta muy buena. Y se va complicando por la desesperación, la pelea por el dinero, los porcentajes y los secretos que van saliendo.

-¿En un momento va a caer agua sobre el escenario?

-Suar: Y en un momento, por una ventana mal cerrada, empieza...

-Peterson: Shhh...

Adrián Suar y Carla Peterson con Ciudad por Sottovoce en el teatro El Nacional.

-Lo interesante es que hay que ver cómo llueve adentro, que cuando lo pensamos con Mariano Pensotti, nos preguntamos: “¿Qué hacemos? ¿Llueve? ¿Y cómo llueve?" Y ese tipo de cosas es una especialidad del director, Pensotti.

-Carla: tras el éxito de El Eternauta en streaming, ¿qué te sedujo de Sottovoce para volver al teatro?

-Volver al teatro siempre es un desafío, porque demanda mucho esfuerzo, pero volví a con Adrián, con quien había en la Guerra de los Roses y fui muy feliz haciéndolo, me divertí muchísimo, entonces yo ya sé que él es un gran compañero.

Sottovoce 2

-Y te reencontrás con Fernán Mirás después de haber coprotagonizado Recreo...

-Sí, lo quiero mucho. Había hecho cine, nunca teatro con él. Además comparto escenario con una de mis actrices favoritas del mundo, que es Lorena Vega. La primera obra que vi en la pandemia apenas abrieron los teatros fue Las Cautivas y no podía creer lo que estaba viendo. Lorena es una actriz maravillosa, además de gran persona, maestra, directora y todo lo que hace.

Cuando Adrián me dijo que iba a estar Lorena, para mí, pues, lo máximo, más no podía pedir. Así que estoy muy contenta, porque se da todo en este momento, para mí, arriba de un escenario.

Adrián Suar palpita el estreno de Sottovoce

-Adrián, en La Guerra de los Roses se tiraban cosas, en Dos más dos intercambiaban parejas. ¿Qué va a pasar entre ustedes ahora?

-Suar: También, como siempre, me tiene cag... Esta vez también.

-Peterson: Vos te mandás algunas también.

-Suar: Me tiene cortito, de repente se enoja, me agarra los huevos. Pasan cosas.

-Peterson: También te doy unos besos. Un poco te trato bien.

Sottovoce. Foto: prensa

-Suar: Es que tenemos un vínculo muy bueno para el juego romántico y el juego de la comedia. La conozco bien, me siento muy cómodo. No es lo mismo dos actores que entienden, que dos actores que se entienden. Y yo entiendo su química, su naturaleza, su manera, me queda cómoda Carlucha para agarrarla, para actuar. Me queda bien su respiración en la comedia.

Adrián Suar y Carla Peterson.

Los comediantes somos pocos. Es una legión de pocos con buenos comediantes para mí en Argentina, no porque no los haya. Pero es una materia difícil, tanto para las mujeres como para los hombres. Hay diez, doce. Después buenos actores, como en el drama. Es un oficio muy particular y esta lo saca muy bien.

-Felicidades fue un éxito y la abrochaste como película...

-Suar: Qué feo decir “la abrochaste”. Es como que lo coloqué... Como que queda un remanente de remeras fallidas, ja.

Adrián Suar y Carla Peterson.

-Peterson: Ja. ¡Como los sobretodo Sottovoce!

-Pudiste vender la obra de teatro como película a un gigante del streaming. ¿Ya le hiciste firmar una cláusula a los compañeros para hacer el film?

-Suar: No. Pero en realidad, cuando Netflix vino a ver Felicidades, ellos fueron los que me dijeron: “¿Pensaron hacer la película?”. Yo dije; “¿La película de Felicidades?" Así fue. Y ya me preguntaron por Sottovoce. No lo pensé, pero podría ser tranquilamente una película.

Felicidades, la obra de teatro que llega como película a Netflix

-Peterson: Y si no vendemos unos impermeables. Si llueve cada vez más, ja.

Adrián y Carla como administradores de dinero

-Carla, la trama de la historia entiendo que trata sobre conflictos de dinero y estás casada con un economista (Lousteau). ¿Cómo es la economía familiar? ¿Te pide que compres solo cuando hay ofertas?

-Peterson: Es bastante organizado, pero no tenemos esos problemas. No hay controles. En esta obra estamos por hacer un negocio millonario, y no nos estaría sucediendo eso. Venimos, trabajamos, cada uno hace lo suyo.

Carla Peterson y Martín Lousteau. (@petersoncarla)

-Suar: Martín es muy bueno para organizar.

-Peterson: Aparte yo no sé ni sumar ni restar. Es verdad. Veo números y no entiendo la cantidad de los ceros... Matemáticas no sé. Le corregí una vez un examen de tablas a mi hijo en tercer grado y mi marido dijo, “¿pero quién te corrigió esto?“. Y no soy buena para eso.

-Suar: Nosotros somos actores..

Adrián Suar (Foto: Movilpress)

-Adrián, vos de números sabés, sino no habrías llegado a donde llegaste...

-Suar: No, pero aprendí. No vengo de esa formación como Martín, que es economista. Me fui formando en la producción para entender de números. No vengo de ese palo. Lo fui entendiendo a base de ganas, de esfuerzo y de aprender para no fundirme.

La clave para reunir un elenco de película

-Adrián, ¿cuál es tu secreto o tu clave para lograr convocar a tamaño elenco?

-Se seduce ya con los nombres. Está Fernán, está Lore, estoy yo, está Mariano Pensotti como director. Hay un libro que está bien, que generalmente es un material que está ahí, pero está para trabajarlo.

Porque es nada hasta que los actores le ponen la voz, el cuerpo y los matices, un actor te agarra, te interpreta algo y decís no me causó nada de gracia. Pero agarra el mismo material, hizo la pausa, le puso una energía y todo florece.

Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega con el director Mariano Pensotti

-Carla, ¿ya le avisaste a Adrián sobre algún otro proyecto en breve que te pueda complicar la agenda?

-Peterson: No...

-Suar: Tenemos un trabajo que venimos por el oficio. Es un trabajo por el placer. Nadie está atado. Se abolió la esclavitud. Cuando los actores ya no tenemos más ganas, para mí hay que dar un abrazo y que quede en el recuerdo. Son todas anécdotas lindas.

El futuro de la ficción en televisión abierta

-Adrián: ¿La ficción en la televisión abierta es una etapa pasada? ¿O existe la posibilidad de hacer coproducciones con plataformas y estrenar primero en aire...

-Suar: Yo espero eso. Estoy ansioso de retomar aquella senda del bien que supimos construir. Si hay buena fe entre las plataformas, que la hay... Porque también fueron decisiones de hacer ficciones originales. El Eternauta era difícil de hacer con la cantidad de inversión que tienen Netflix o Disney o Amazon.

-Peterson: Y el tiempo que lleva también...

Carla Peterson en el estreno de Nuestra Tierra (Foto: Movilpress).

-A lo mejor se puede hacer un mix, porque las plataformas ofrecen mucho (para que les produzcan)... “¿Y que me das?”. A lo mejor es una góndola que más de siete u ocho que es mucho, no se hace.

Entonces, el planteo sería ¿invertimos los dos?. Eso es mi deseo. En algunos lugares del mundo se hace, yo creo que en Argentina se va a hacer.

-Adrián, ¿cómo viviste el Martín Fierro de oro de Guido Kaczka y los premios para Otro Día Perdido?

-Suar: Muy feliz. La verdad que merecido. Merecido lo de Guido, merecido lo de Otro Día Perdido, tanto lo que le dieron a Rada como al programa. El año pasado la verdad que la rompieron.

Carla y Adrián en modo padres de adolescentes

-Carla, ¿cómo es la dinámica de ser madre de Gaspar (13) ahora que vas a estar fuera de casa de jueves a domingo?

-Peterson: Nos vamos turnando. Cuando yo vengo a hacer teatro se queda su papá cuidándolo. Por suerte todavía no sale, entonces sé que está en casa y le gusta mucho invitar amigos. También nos acostumbramos que mi trabajo es así, al revés de otros porque es a la noche.

Martín Lousteau y Gaspar, su hijo con Carla Peterson. (@petersoncarla)

Además, Ahora que está más grande me acompañara, porque es un hermoso teatro le encanta ver teatro. Es mucho más simple, y dentro de un tiempo se quedará solo. Pero todavía no, todavía es chico.

-Adrián, ¿qué pasaría si Margarita se encontrara con un chico como eras vos en la adolescencia?

-Suar: Ojalá se encuentre con alguien como yo. ¿Quién mejor que el papá? Si se encuentra con alguien como yo estaría bien. Fui un adolescente tranquilo... no fui descarriado en el sentido de lo que le pasa a los adolescentes, que a veces hasta encontrar el camino... Yo fui bastante, entre comillas, anormal porque a los 13 ya trabajaba en televisión.

Así está hoy Margarita, la hija de Adrián Suar y Griselda Siciliani: tiene 13 años y perfil bajo | Créditos: Instagram

-Suar: Ella sabe, tiene su personalidad, sabe perfectamente lo que quiere. Yo la miro embelesado, feliz. No celoso. La miro cómo va creciendo, enamorado... Enamorado de cómo va creciendo, de que es una nena divina, independiente, con personalidad, con pensamiento propio, y cómo es ella.

-Peterson: Es una gran bailarina.

-Suar: Grande de verdad.

De qué trata “Sottovoce”, la nueva obra de Adrián Suar y Carla Peterson

La historia sigue a Sebastián (Adrián Suar) y Claudio (Fernán Mirás), dos primos y socios que están a punto de vender la empresa textil heredada de sus familias a un grupo norteamericano. Lo que debería ser el día más feliz de sus vidas rápidamente se transforma en una noche caótica.

Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega

Una discusión inesperada sobre cómo dividir el dinero desata un conflicto que expone viejas heridas, miserias personales y secretos guardados durante años.

En medio del enfrentamiento aparecen Lola (Carla Peterson) y Romina (Lorena Vega), dos mujeres completamente opuestas que intervienen en la disputa movidas por intereses propios.

Adrián Suar y Carla Peterson.

Como telón de fondo, una tormenta feroz amenaza con arrasar la ciudad mientras el tiempo para cerrar el millonario acuerdo se agota.

Ficha técnica de la obra

La dirección es de Mariano Pensotti, con escenografía de Mariana Tirantte, vestuario de Sofía Di Nunzio e iluminación de Matías Sendón. La música original y los efectos sonoros fueron realizados por Diego Vainer.

La producción general está a cargo de Adrián Suar y Preludio Producciones.

¡Suscribite al Newsletter del Espectáculo! Recibí las mejores noticias de Ciudad Magazine en tu email. Subscribirse