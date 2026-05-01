La nueva película Yo, Narciso, protagonizada por Adrián Suar y Natalia Oreiro, ya tiene su primer adelanto oficial y confirma su estreno en cines para agosto de 2026. Se trata de una comedia de enredos que combina humor, ironía y una mirada actual sobre los vínculos en tiempos de exposición constante.
Dirigida por el propio Suar, el filme marca la primera vez que ambos actores comparten la pantalla grande, luego de haber conquistado al público en proyectos televisivos años atrás. Con guion de Pablo Solarz y el propio Suar, este proyecto llega después de títulos como 30 noches con mi ex y MazelTov, y apuesta a una historia que pone el foco en las relaciones atravesadas por el ego y la necesidad de validación.
Lee más...
De qué trata “Yo, Narciso”
La trama sigue a Rocío Flores (Oreiro), una profesora universitaria de sociología que escribe un libro sobre el narcisismo contemporáneo. Para profundizar en su investigación, decide estudiar el fenómeno desde adentro y elige como caso a Máximo Rey (Suar), un exitoso y carismático cirujano plástico.
Bajo una identidad falsa, Rocío se hace pasar por paciente interesada en un retoque estético para poder observarlo sin ser descubierta. Sin embargo, lo que comienza como un experimento académico pronto se transforma en una serie de encuentros cada vez más personales. Mientras él despliega todo su encanto, ella intenta mantener distancia con excusas cada vez más insólitas.
El conflicto se intensifica cuando Máximo descubre que se ha enamorado de ella, poniendo en riesgo toda la investigación. Así, la historia se convierte en un juego de identidades, deseo y límites emocionales.
Una comedia con mirada actual
Yo, Narciso propone una sátira sobre la obsesión por la imagen, el ego y las dinámicas afectivas en la era de la sobreexposición. A través del humor, la película invita tanto a la risa como a la reflexión sobre cómo nos mostramos y nos vinculamos.
Ficha técnica de “Yo, Narciso”
- Dirección: Adrián Suar
- Guion: Pablo Solarz y Adrián Suar
- Protagonistas: Adrián Suar y Natalia Oreiro
- Producción: Preludio y Pampa Films
- Distribución: Buena Vista International
- Género: Comedia
- Rodaje: Octubre – Noviembre 2025
- Estreno: Agosto 2026
Equipo técnico destacado:
- Dirección de fotografía: Guillermo Nieto
- Dirección de arte: Mariana Sourrouille
- Edición: Florencia Efron y Gonzalo Arias
- Música: Nico Sorín
- Vestuario: Lili Piekar
Con una historia que mezcla romance, humor y crítica social, Yo, Narciso se posiciona como una de las apuestas fuertes del cine argentino para 2026.