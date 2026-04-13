Ya se conocieron las primeras imágenes de “Yo, Narciso”, la nueva película protagonizada por Adrián Suar y Natalia Oreiro, que llegará a los cines en agosto de 2026. El film, dirigido por el propio Suar, marca el esperado regreso de una dupla que conquistó al público hace más de una década y que ahora se une por primera vez en la pantalla grande.

Tras el éxito de 30 noches con mi ex y MazelTov, esta nueva comedia propone una mirada irónica y entrañable sobre el narcisismo moderno, un fenómeno que atraviesa las relaciones, las redes sociales y la forma en que las personas se muestran ante los demás.

Con humor y lucidez, la historia invita a reflexionar sobre la necesidad constante de ser vistos, admirados y validados.

De qué trata “Yo, Narciso”

Rocío Flores (Natalia Oreiro), una profesora universitaria de sociología, está escribiendo un libro sobre el narcisismo contemporáneo. Para profundizar en su investigación, decide analizar el fenómeno desde adentro y elige como objeto de estudio a Máximo Rey (Adrián Suar), un carismático cirujano plástico.

Natalia Oreiro y Adrián Suar en "Yo Narciso". Capturas: Buena Vista Internacional

Bajo una identidad falsa, Rocío se hace pasar por una paciente interesada en un retoque estético para observarlo sin ser descubierta. Sin embargo, lo que comienza como un experimento académico se transforma rápidamente en una serie de encuentros donde él despliega todo su encanto.

Mientras Rocío intenta mantener la distancia, inventando excusas cada vez más absurdas, la situación se complica cuando Máximo se enamora de ella y el plan se descontrola. ¿Podrá Rocío terminar su investigación sin caer en su propio juego?

Reparto de “Yo, Narciso”

Adrián Suar y Natalia Oreiro en el rodaje de "Yo, Narciso"

Adrián Suar

Natalia Oreiro

Julieta Zylberberg

Sofía Morandi

Mariano Saborido

Andy Chango

Eleonora Wexler

Camila Peralta

Ficha técnica de “Yo, Narciso”

Adrián Suar y Natalia Oreiro en el rodaje de "Yo, Narciso"