El otoño 2026 ya marca el pulso de la moda con una paleta sofisticada, cálida y versátil que combina clásicos renovados con acentos de tendencia.

Zaira Nara, Pampita, Natalia Oreiro, Paula Chaves, Tini Stoessel, Nicole Neumann, Julieta Poggio y Momi Giardina ya se mostraron luciendo algunos de los colores clave de la temporada, confirmando lo que se verá tanto en las pasarelas internacionales como en el street style local.

Entre los protagonistas indiscutidos aparecen los tonos tierra, como el marrón chocolate, el camel, el terracota y el beige tostado. Elegantes y fáciles de combinar, son la base de muchos outfits otoñales y se destacan en abrigos, prendas de cuero y conjuntos sastreros.

Moda 2026: los colores que se usarán este otoño (Foto de Instagram)

Moda 2026: los colores que se usarán este otoño (Foto de Instagram)

Moda 2026: los colores que se usarán este otoño (Foto de Instagram)

Moda 2026: los colores que se usarán este otoño (Foto de Instagram)

Moda 2026: los colores que se usarán este otoño (Foto de Instagram)

Moda 2026: los colores que se usarán este otoño (Foto de Instagram)

Moda 2026: los colores que se usarán este otoño (Foto de Instagram)

Moda 2026: los colores que se usarán este otoño (Foto de Instagram)

Moda 2026: los colores que se usarán este otoño (Foto de Movilpress)

Moda 2026: los colores que se usarán este otoño (Foto de Movilpress)

Moda 2026: los colores que se usarán este otoño (Foto de Instagram)

Moda 2026: los colores que se usarán este otoño (Foto de Instagram)

Moda 2026: los colores que se usarán este otoño (Foto de Instagram)

También pisan fuerte los rojos profundos, como el bordó y el cereza oscuro, junto con el naranja quemado, ideales para sumar intensidad sin perder sofisticación. Varias de las famosas apostaron a estos tonos en piezas clave que elevan cualquier look.

Moda 2026: los colores que se usarán este otoño (Foto de Instagram)

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Los verdes en sus versiones más intensas —como el oliva, el musgo y el verde botella— son otro must de la temporada. Perfectos para total looks o para combinar con neutros, aportan un aire moderno y elegante.

Moda 2026: los colores que se usarán este otoño (Foto de Instagram)

En la misma línea, los tonos fríos como el azul petróleo, el azul noche y el gris grafito se posicionan como alternativas al negro, sumando profundidad y versatilidad.

Por último, no faltan los detalles más trendy, con colores como el rosa viejo, el lila grisáceo y los metalizados, que aparecen en accesorios o prendas protagonistas.

Así, entre clásicos renovados y apuestas más jugadas, el otoño 2026 se define por una paleta rica y equilibrada que ya conquistó a las figuras locales, marcando el camino de lo que se viene en la moda argentina.