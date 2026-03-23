El 20 y 21 de marzo, Tini Stoessel desembarcó en Córdoba con su “Futttura World Tour”, en medio del fuerte estallido mediático por su enfrentamiento con Emilia Mernes.

A los mega shows en el Estadio Alberto Kempes no les faltó nada: Tini celebró su cumpleaños arriba del escenario junto a su familia y su pareja, Rodrigo De Paul, y contó con invitados de lujo como Ángela Torres, Khea y Ulises Bueno.

Sin embargo, uno de los momentos que más repercusión generó ocurrió entre el público. En pleno espectáculo, un grupo de fans de Tini lanzó un fuerte abucheo contra Emilia Mernes, con gritos e insultos que no pasaron desapercibidos.

Así Emilia Mernes fue fuertemente abucheada en el show de Tini Stoessel en Córdoba . Video de TikTok de ______candesanchez

La reacción fue tan contundente que rápidamente se viralizó en redes sociales, donde comenzaron a circular numerosos videos de TikTok que registraron la arremetida de las seguidoras de la artista contra la cantante entrerriana.

Cuántos seguidores perdió Emilia Mernes tras el unfollow de Tini Stoessel

El 17 de marzo, los fans de Tini Stoessel detectaron un gesto que no pasó desapercibido: la cantante dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram.

Lo que parecía un simple movimiento en redes sociales terminó desatando un verdadero terremoto en el mundo del pop argentino.

A partir de ese momento, varios artistas también dejaron de seguir a Mernes y miles de usuarios replicaron la decisión, generando un fuerte impacto en sus números.

Según se pudo observar, el día en que se conoció el unfollow, Emilia contaba con más de 10.100.000 seguidores.

Tan solo tres días después,la cifra evidenció una caída de aproximadamente 100.000 seguidores.

Emilia Mernes: la pelea con Tini impactó en sus redes (Instagram)