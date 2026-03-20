El vínculo entre Tini Stoessel y Emilia Mernes quedó en el centro de la escena luego de que la primera dejara de seguir a su colega en redes sociales, un gesto que rápidamente despertó especulaciones en el mundo del espectáculo.

En ese contexto, el periodista Juan Etchegoyen aseguró en Mitre Live que detrás de esta decisión habría existido una conversación previa entre Tini y María Becerra, quien habría tenido un rol clave en el distanciamiento.

Así, la polémica entre Tini, María y Emilia suma un nuevo capítulo, con mucho diálogo entre las dos primeras.

Tini y María Becerra. Foto: prensa

CONVERSACIÓN ENTRE TINI Y MARÍA CONTRA EMILIA

“Es imposible que cuando hablamos de por qué dejó de seguir Tini Stoessel a Emilia Mernes no nombremos a María Becerra porque ella fue la que le contó todo el detalle de Emilia a la triple T”, empezó Juan.

Y agregó: “Lo que pasó entre Tini y este dejar de seguir a Emilia es que Tini se hartó del caretaje y tomó partido. Ya había tomado antes partido pero ahora mucho más. Si vos estás enfrentada a Emilia, mirá como me enfrentó yo y le dio unfollow”.

Se conoció la conversación íntima de Tini y María Becerra sobre Emilia Mernes: “Se hartó del caretaje” (Foto: Instagram @emiliamernes)

A ello añadió: “Tini toma la decisión de dejar de seguirla en las redes sociales después de la fuerte charla que tuvo con María hace algún tiempo, hará dos meses. Ellas hablaron y luego la dejó de seguir. Cuando Tini hace su gira que arranca en Tecnópolis y allí su equipo le sugirió invitar a Emilia y ella dijo que no por todo lo que María Becerra le dijo a Tini de Mernes”.

Finalmente, Etchegoyen reveló: “Lo que está pasando hoy entre María y Emilia tiene que ver con algo que toca por completo a Los del Espacio, la banda que supo triunfar hace unos años donde ellas eran parte de la imagen del grupo y eso se terminó”.