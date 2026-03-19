El escándalo que envuelve a María Becerra, Emilia Mernes y Tini Stoessel abrió puertas del pasado y se diversifica cada vez más.

Esta vez, quien brindó detalles fue Ailín Becerra, que se guardó unos pocos detalles sobre la interna de Los del Espacio.

La hermana de María Becerra relató qué pasó en la previa de los shows de la cantante en el Estadio Monumental.

La hermana de María Becerra confirmó un escándalo en la interna de “Los del Espacio” | Créditos: Instagram @mariabecerra

LA HERMANA DE MARÍA BECERRA SE METIÓ EN LA POLÉMICA

Ailín charló con Martín Cirio y empezó: “Mi hermana no podía salir a hacer la prueba de sonido. Hasta ese entonces, no sé si estaba todo bien o no, pero había buena onda”.

A ello agregó: “El mismo día de su primer River la sacaron del grupo, la hicieron llorar y uno de ellos le dijo barbaridades”. Cirio preguntó si el nombre de ese integrante empieza con L, en alusión a Lit Killah, y Ailín respondió: “Ja, puede ser”.