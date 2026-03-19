En las últimas horas, Nicki Nicole quedó en el centro de la escena en redes sociales luego de que se detectara un “me gusta” desde su cuenta en una publicación vinculada a la supuesta interna entre Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes.

Sin embargo, lejos de tratarse de una postura personal, la artista aclaró rápidamente que había sido víctima de un hackeo en el que además enviaron mensajes a otras personas y le eliminaron su canal de difusión. Según explicó, terceros accedieron a su cuenta sin autorización y realizaron estas, entre otras, acciones.

Nicki Nicole denunció que le hackearon en Instagram (Foto: captura @nicki.nicole).

EL FUERTE DESCARGO DE NICKI NICOLE TRAS EL HACKEO DE SU CUENTA DE INSTAGRAM

A través de sus redes, Nicki Nicole contó que le hackearon su cuenta de Instagram y que al recuperar el acceso a su perfil se encontró con múltiples irregularidades: “Basicamente una persona me metió en mi instagram y lo primero que hizo fue borrar mi canal de difusión, yo al principio pensé que era un error”.

“Después empezó a darle like a cosas que yo no le daría me gusta nunca, mandar mensajes, me parece una pavada tener que acalarar esto porque ¿quién se mete a un Instagram a hacer algo así?, no entiendo", remarcó indignada la artista.

Nicki Nicole denunció que le heackearon su cuenta de Instagram (Foto: @nicki.nicole).

Al final, Nicki manifestó cuánto le afectan estas situaciones y dejó en claro que ya está solucionado: “Me duele por el canal de difusión y porque yo no hago nada, intento enfocarme en la música y ya y pasan estas cosas que me ponen muy mal. Quería aclarar eso, que ya esta todo ok, pero verdaderamente es una paja porque es una idiotez”.

Nicki Nicole denunció que le hackearon en Instagram (Foto: captura @nicki.nicole).

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

Preguntas y respuestas

¿Nicki Nicole fue hackeada? Sí. La artista confirmó que terceros ingresaron a su cuenta de Instagram.

¿Qué hicieron los hackers? Dieron “likes”, enviaron mensajes y eliminaron contenido importante.

¿El like fue intencional? No. Según la cantante, fue parte del acceso indebido.