El esperado show sinfónico de Nicki Nicole finalmente se realizó este 20 de febrero en el majestuoso Teatro Colón, luego de que la fecha original tuviera que moverse por el paro general que había paralizado al país el 19. Y como era de esperarse, no faltaron los flashes ni las miradas de todos los ojos sobre las celebrities que dijeron presente.

Entre las parejas que brillaron estuvieron: Fede Bal y Evelyn Botto, siempre atentos a las cámaras y disfrutando del espectáculo y Valentina Zenere con Sebastián Ortega, que posaron juntos en la alfombra y demostraron complicidad. Otra familia que se robó las miradas fue la de Eva Bargiela, que llegó acompañada de su pareja Gianluca Simeone y su bebé Faustino, mostrando que los planes familiares también se mezclan con la vida social y los shows de primer nivel.

Además, el evento reunió a otras figuras destacadas como Tuli Acosta, Felipe Fort, Sofi Martínez, Thiago PZK y varios más, todos ansiosos por ver cómo la artista combinaba sus hits urbanos con la potencia de una orquesta sinfónica en vivo.

Foto: Movilpress Por: MOVILPRESS

El show de Nicki Nicole no solo fue un hito musical, sino también una pasarela de celebridades, parejitas y familias que disfrutaron del talento de la cantante en un escenario icónico, mezclando glamour, música y mucho estilo porteño.

DE CUÁNTO ES EL PATRIMONIO DE NICKI NICOLE, UNA DE LAS ARTISTAS MEJORES PAGAS DEL PAÍS

Nicki Nicole, que debutó como cantante a sus 18 años, actualmente es una de las artistas más reconocidas a nivel nacional e internacional en el campo del género urbano.

Su renombre y talento la llevaron a convertirse en una de las cantantes jóvenes mejores pagas del país, gracias a sus reproducciones en plataformas, espectaculares shows y colaboraciones con marcas.

Se filtró que recibiría USD 904.390 anuales por sus reproducciones en plataformas, desde Spotify hasta YouTube, y que por cada show cobraría más de USD 100.000, monto que puede elevarse si se trata de una contratación internacional.

Nicki es una de las artistas mejores pagas del país.

El patrimonio neto de la cantante superaría los USD 2 millones, aunque se trata tan solo de una estimación.