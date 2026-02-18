El esperado concierto sinfónico de Nicki Nicole en el Teatro Colón, previsto para el 19 de febrero, fue reprogramado debido al paro general anunciado para esa fecha. La producción confirmó que el espectáculo se realizará finalmente el viernes 20 de febrero a las 20 hs.

Entradas: validez y devoluciones

Las entradas adquiridas para la fecha original son válidas automáticamente para la nueva función, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.Quienes no puedan asistir tendrán la posibilidad de solicitar la devolución del dinero a través de EnigmaTickets.

La artista, la producción y el Teatro Colón informaron que trabajan para garantizar que el show se lleve adelante “en las mejores condiciones artísticas y técnicas”, agradeciendo la comprensión del público ante la reprogramación.

Un concierto histórico: Nicki Nicole Sinfónico

“Nicki Nicole Sinfónico” marca un hito en la carrera de la rosarina, que presentará su repertorio en una versión completamente renovada y acompañada por más de 70 músicos dirigidos por Nico Sorín.

En uno de los escenarios más prestigiosos del mundo, la artista reimaginará sus canciones desde una sensibilidad orquestal, expandiendo su universo sonoro sin perder su identidad. Para su público, será la oportunidad de vivir su música de una forma distinta, descubrir nuevas capas y sumergirse en una experiencia única que combina pop urbano con la fuerza de una orquesta sinfónica.