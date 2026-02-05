Nicki Nicole vivió una noche soñada en los Grammy 2026 en Los Ángeles, donde fue nominada en la categoría Álbum Urbano. Sin embargo, la alegría se vio opacada por una polémica inesperada: su breve encuentro con Billie Eilish se volvió viral y desató una catarata de comentarios malintencionados en redes sociales.

Todo comenzó cuando la artista argentina cruzó a la estrella estadounidense durante la ceremonia y mantuvieron una charla corta, en la que, según contó la artista, solo la felicitó y conversaron sobre un meme.

Pero en las redes, algunos usuarios aseguraron que Nicki Nicole se había comparado con Billie Eilish, lo que disparó una ola de críticas en redes sociales y mensajes de odio hacia la rosarina.

EL DESCARGO DE NICKI NICOLE: “EL ODIO DIARIO REALMENTE ME AFECTA”

En Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine), mostraron el fuerte descargo que publicó Nicki Nicole en sus redes sociales: “La verdad es que realmente intenté disfrutar los Grammy, pero obviamente leo los comentarios horribles con los que se refieren a mi persona. Y cuando me dicen que no merezco estar en ese lugar y critican mi manera de hablar, la verdad, sepan que el odio diario realmente me afecta y mucho”, expresó la cantante.

En su mensaje, la artista pidió a quienes no disfrutan de su música que simplemente no consuman su contenido y dejen de enviar mensajes de odio.

“Ojalá pueda separar un poco de esta gente que tiene odio y que genera más odio. Lamentablemente tienen problemas, lo tienen ellos, no ellas. Pero bueno, esperemos que haya un equilibrio en nuestras redes sociales”, agregó.

