La artista argentina Nicki Nicole, recientemente nominada a los Premios Grammy y a los Latin Grammy por su álbum NAIKI, atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Su participación junto al legendario tenor italiano Andrea Bocelli en el Hipódromo de San Isidro, donde interpretaron una emotiva versión en español de “Vivo per lei”, capturó la atención global y la posiciona en un nuevo nivel de proyección internacional.

Este suceso cobra aún mayor relevancia tras el anuncio del concierto sinfónico de la artista el 19 de febrero en el Teatro Colón, uno de los escenarios más prestigiosos del mundo.

Allí presentará su repertorio en formato sinfónico junto a más de 70 músicos dirigidos por Nico Sorín, en una propuesta que reimagina su obra desde una nueva sensibilidad y que marca un hito para la música argentina: será la primera artista de su generación, y del movimiento urbano, en presentarse en dicho teatro.

Nicki Nicole cantó con Andrea Bocelli (Foto de prensa)

La invitación de Bocelli representa un reconocimiento directo a su talento y a su capacidad para trascender géneros y generaciones. “Es un honor inmenso regresar a Buenos Aires y compartir un momento en el escenario con Nicki Nicole, una gran artista de Argentina. Quiero dar gracias al público por este recibimiento tan cálido”, expresó el Maestro.

Con más de 1.600 millones de streams y múltiples galardones, Nicki continúa expandiendo los límites de su arte. Su llegada al Colón se inscribe en una etapa de crecimiento artístico que tuvo un precedente masivo en Rosario, donde presentó un concierto sinfónico ante más de 250.000 personas en el Monumento a la Bandera. Ahora, ese camino se proyecta hacia una escala global sin perder raíz ni identidad.

Más que una consagración, esta presentación ratifica el recorrido de una artista que sigue redefiniendo la música argentina contemporánea. Será una noche única, irrepetible, y un capítulo decisivo en la evolución de su obra.