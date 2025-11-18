Tras su primera nominación a los Premios Grammy por “Naiki”, Nicki Nicole consolida una etapa clave de su trayectoria con un concierto sinfónico en el Teatro Colón, el templo cultural más prestigioso del mundo.

Por primera y única vez, la artista argentina llevará su universo sonoro a este escenario emblemático, reinterpretando su obra y reafirmando su lugar entre las grandes figuras que marcaron su historia.

El 19 de febrero de 2026, Nicki anuncia su llegada al Teatro Colón para presentar un concierto sinfónico único, una propuesta que llevará su música a un nuevo territorio sonoro y emocional. En un hecho histórico para la música argentina, se convierte en la primera artista de su generación —y del movimiento urbano argentino— en presentarse en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo, reafirmando el lugar que ya construyó a partir de su trayectoria y su impacto cultural.

Nicki Nicole, en el Colón

Su presencia en el Colón, implica un nuevo capítulo en su búsqueda artística: llevar su obra a un formato sinfónico y explorar otras formas de interpretación. En esta ocasión, el Teatro Colón —tradicionalmente asociado a la ópera, la música clásica y el ballet— se convierte en el marco para esa reinvención, un encuentro entre la tradición y una artista que ya es referente indiscutida de la nueva música argentina.

Bajo la dirección del músico y compositor Nico Sorin, más de 70 instrumentistas acompañarán a Nicki en una experiencia sin precedentes, donde su repertorio se reimagina desde otra sensibilidad. La propuesta amplía su universo sonoro sin perder identidad, consolidando a Nicki como una artista integral, capaz de moverse con naturalidad entre géneros, estilos y generaciones.

Para su público, este concierto significa una oportunidad distinta: vivir su música de otra manera, acercarse al sonido orquestal y descubrir nuevas capas en canciones que ya forman parte de su obra.

Nicki Nicole deslumbró en su primer concierto sinfónico en Rosario (Foto: gentileza de prensa)

El anuncio llega luego del concierto sinfónico que presentó en Rosario ante más de 250.000 personas en el Monumento a la Bandera. Aquel hito marcó el inicio de una etapa en la que Nicki expande su música hacia nuevos lenguajes y formatos. Ese camino hoy encuentra un nuevo punto de expresión en el Colón, proyectando su arte a escala global sin perder su raíz ni su esencia.

