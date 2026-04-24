La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una noche clave: el público votó y varios participantes lograron salir de la placa negativa, cambiando por completo el panorama del juego.

En vivo, Santiago del Moro fue revelando cómo se reducía la lista de nominados por decisión del público. De esta manera, Yanina Zilli, Eduardo Carrera, Daniela de Lucía y Tamara Paganini se ganaron continuar en el juego.

Sin embargo, la tensión quedó concentrada en los jugadores que siguen en riesgo: Sol “Solange” Abraham, Franco Zunino, Gisela “Yipio” Pintos, Danelik Galazan y Brian Sarmiento.

Foto: Captura (Telefe)

De esta manera, son cinco los participantes que se juegan su permanencia en el programa y quedarán a merced de la decisión del público (esta semana es voto negativo) antes de abandonar el ciclo el próximo lunes.

¿Quién será el próximo participante en abandonar Gran Hermano: Generación Dorada?

Foto: Captura (Telefe)

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TREMENDO CRUCE DE SOL ABRAHAM CON TAMARA PAGANINI EN GRAN HERMANO: “JUGADORA BIZARRA”

La tensión en Gran Hermano: Generación Dorada volvió a estallar, esta vez con un durísimo cruce entre Solange “Sol” Abraham y Tamara Paganini durante la cena de nominados que se vio en vivo en el reality de Telefe.

Todo comenzó cuando Sol fue consultada sobre a quién quería fuera de la casa. Sin dudarlo, fue directo al hueso: “Quiero que se vaya Tamara”. ¿El motivo? “Me parece una jugadora bizarra”, disparó.

Lejos de quedarse callada, Tamara recogió el guante y contraatacó con dureza: “Yo quiero que se vaya Sol porque ya me aburre el juego. Son enfrentamientos de cacareo, sin contenido. Me da como cringe y también bizarro”, lanzó, picante.

Foto: Captura (Telefe)

El ida y vuelta subió de tono rápidamente. Paganini fue más allá y cuestionó la forma de jugar de su compañera: “En cualquier momento empieza a largar lágrimas cuando acusa a otra persona de hacer algo que ella hace. Los demás son malos cuando lo hacen, pero ella no. Me parece que ya está la era de esta chica”.

Pero Sol no se achicó y defendió su lugar en el juego con firmeza: “Yo tengo contenido por mí y no por colgarme de nadie. Yo soy yo y muero en la mía”. Y contraatacó con una acusación directa: “Tamara se cuelga de Brian Sarmiento todo el tiempo”.

En medio del clima explosivo, Abraham dejó en claro su postura dentro del reality: “Yo voy a todo o nada. Si tengo algo es contenido. Me apasiona Gran Hermano y si esto acá es por eso”, cerró, tajante.