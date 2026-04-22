El regreso de Solange Abraham a la casa de Gran Hermano Generación Dorada no fue uno más. Después de su experiencia en La Casa de los Famosos en México, la tucumana volvió al reality argentino con una energía renovada y lista para sacudir el juego.

La escena de su ingreso fue digna de una diva: corona en la cabeza, lentes de sol y vestido de noche, Solange cruzó la puerta principal con una sonrisa y una frase que ya quedó para la historia: “¡Llegó la reina, bebé!”. Entre risas y miradas de sorpresa, saludó a sus compañeros y lanzó la pregunta que todos esperaban: “¿Qué pasó, chicos? ¿Qué hicieron mientras yo no estuve?”

Solange Abraham en Gran Hermano 2026 (Foto: captura Telefe)

No todos la recibieron con los brazos abiertos. Mientras algunos participantes se mostraron entusiasmados, otros, como Daniela, Pincoya y Yipio, eligieron quedarse adentro y no salir a recibirla. El gesto no pasó desapercibido y dejó en claro que las tensiones internas siguen más vivas que nunca.

Leé más:

“Que no se le escape un diente”: Andrea del Boca quiere volver a Gran Hermano y ya planifican su regreso

VOLVIÓ SOLANGE ABRAHAM A GRAN HERMANO Y YA ESTÁ NOMINADA

A Solange no pareció afectarle la frialdad de algunos. Saludó uno por uno, incluso a quienes no conocía, como Grecia Colmenares: “Te vi desde allá, mucho gusto”, le dijo con naturalidad. El único que la esperó con una sonrisa fue Emanuel, su compañero de equipo.

Apenas se acomodó, Solange empezó a notar los cambios: “¿Quiénes se fueron? Acá faltan tres y yo me fui una semana”, preguntó, y enseguida se enteró de la salida de Martín, una de las ausencias más fuertes, además de Lola y La Maciel, que abandonó el juego por decisión propia. “Qué flash”, repitió varias veces, sorprendida por lo rápido que cambió todo.

Solange Abraham en Gran Hermano 2026 (Foto: captura Telefe)

Entre anécdotas y exageraciones, Solange contó cómo fue su paso por el reality mexicano: “Me amaron todos, a diferencia de acá. La pasé re bien. Tuve un romance de película”, lanzó, y remató con humor: “Después de Madonna, estoy yo”. Pero también relató el lado B: “Me bajó la presión y me desmayé. Me perdí un día”, confesó, aunque aclaró que se adaptó rápido y hasta logró algo inédito para ella: “Por primera vez fui líder y le gané al Divo”, dijo orgullosa.

Leé más:

Juan Reverdito de Gran Hermano espera un hijo con la modelo Celeste Rigoni: las fotos

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.