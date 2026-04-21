Uno de los participantes que más generó en Gran Hermano 2023 ahora anunció que será padre otra vez. Se trata de Juan Reverdito.

El hincha de San Lorenzo transitó momentos financieros complicados y, con mucho esfuerzo, se recuperó y consiguió estabilidad laboral.

Ahora, llegó la buena nueva. El exparticipante de Gran Hermano se comunicó con Ángel de Brito para anunciar que espera un hijo.

Un exparticipante de Gran Hermano 2023 anunció que será padre: de quién se trata | Créditos: Instagram

JUAN REVERDITO SERÁ PADRE OTRA VEZ

Reverdito ya es padre de Juan Cruz (28 años) y Felipe (8). Y tiene un nieto. “Tengo foto de la ecografía y la panza”, reveló Ángel de Brito.

Un exparticipante de Gran Hermano 2023 anunció que será padre: de quién se trata | Créditos: Instagram. (Foto: instagram/juan.reverdito)

Reverdito espera un hijo con Celeste Rigoni, la modelo e influencer con quien está en pareja desde inicios de 2023.