Tras la abrupta salida de Jessica “La Maciel” de Gran Hermano: Generación Dorada, el escándalo que la rodea sumó un nuevo y picante capítulo.

Esta vez fue su suegra, Alicia, quien salió a defenderla públicamente y puso en duda las graves denuncias que recaen sobre la exparticipante.

En diálogo con A la Barbarossa, el programa que conduce Georgina Barbarossa por Telefe, la mujer no esquivó ninguna pregunta y dejó en claro su postura: “Pongo las manos en el fuego por ella”, aseguró, marcando su total respaldo a la pareja de su hijo.

El momento más tenso de la entrevista llegó cuando le plantearon una de las grandes incógnitas del caso: la existencia de múltiples denunciantes: “¿Por qué creés que hay 17 personas que se pusieron de acuerdo para inventar algo e ir contra ella?”, le preguntó Analía Franchín. Lejos de dudar, Alicia fue tajante: “Son mentira estas 17 denuncias. Esto está arreglado y ya va a salir a la luz. Tenemos todo”.

Foto: Captura (Telefe)

Sin embargo, evitó profundizar sobre el plano judicial: “Yo de la Justicia no voy a hablar. Ella está afuera (del reality) y lo va a hablar”, aclaró, deslizando que será la propia Jessica quien dé su versión en primera persona.

En otro tramo de la nota, la suegra de la exjugadora dejó entrever cuál sería, según su mirada, el trasfondo de la situación: “Hay un motivo, le tienen bronca. Nunca pensaron que una persona trans llegó a lo que llegó ella”, afirmó, vinculando las denuncias con una supuesta mezcla de “envidia” y prejuicios.

Además, rechazó de plano algunas de las acusaciones más delicadas: “Decían que había menores en la casa de mi hijo y no, por favor. Me gustaría que conozcan cómo viven ellos. Mi hijo es una persona de trabajo”, cerró, visiblemente molesta.

Alicia, la suegra de La Maciel: “Son mentira estas 17 denuncias. Esto está arreglado y ya va a salir a la luz. Tenemos todo”.

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LA MACIEL SUFRIÓ UN ATAQUE DE PÁNICO EN VIVO Y DECIDIÓ ABANDONAR GRAN HERMANO TRAS SER SALVADA POR EL PÚBLICO

Jessica “La Maciel” protagonizó uno de los momentos más tensos de la gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada al sufrir un ataque de pánico que encendió las alarmas dentro de la casa y dejó a todos en shock.

Todo ocurrió luego de que se confirmara que continuaba en el juego con apenas el 16% de los votos negativos. Aunque el resultado parecía traerle alivio, la participante no logró contener la carga emocional acumulada y terminó completamente desbordada. Visiblemente afectada, se dirigió al confesionario, donde quebró en llanto y lanzó una frase contundente: “Me quiero ir”.

La situación obligó la intervención inmediata del equipo médico y de un psicólogo, que la asistieron durante varios minutos mientras crecía la preocupación entre sus compañeros. El episodio no fue aislado: La Maciel venía atravesando días muy difíciles tras recibir ser notificada formalmente en la casa por la Policía debido a una denuncia en la Justicia Federal por presunta explotación sexual,regenteo y maltrato.

Foto: Captura (Telefe)

Si bien intentó defenderse dentro de la casa y habló del tema con el resto de los jugadores, la exposición pública del caso la dejó en una posición de extrema vulnerabilidad emocional, y la presión terminó pasándole factura en el momento menos esperado.

Finalmente, y tras ser contenida por profesionales, Jessica tomó una determinación firme: abandonar el reality por decisión propia: “Mi familia me necesita”, aseguró, entre lágrimas, antes de dejar el programa de Telefe.

Foto: Captura (Telefe)

Su salida no solo impactó a nivel humano, sino también en la dinámica del juego: el grupo que lidera Gisela “Yipio” Pintos -su amiga- quedó debilitado y en una posición incierta.

Así, una de las participantes que había logrado ganar protagonismo se despidió de forma abrupta, dejando atrás una semana marcada por la polémica, la angustia y un final inesperado que ya da que hablar.