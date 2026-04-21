Jessica “La Maciel” protagonizó uno de los momentos más tensos de la gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada al sufrir un ataque de pánico que encendió las alarmas dentro de la casa y dejó a todos en shock.

Todo ocurrió luego de que se confirmara que continuaba en el juego con apenas el 16% de los votos negativos. Aunque el resultado parecía traerle alivio, la participante no logró contener la carga emocional acumulada y terminó completamente desbordada. Visiblemente afectada, se dirigió al confesionario, donde quebró en llanto y lanzó una frase contundente: “Me quiero ir”.

La situación obligó la intervención inmediata del equipo médico y de un psicólogo, que la asistieron durante varios minutos mientras crecía la preocupación entre sus compañeros. El episodio no fue aislado: La Maciel venía atravesando días muy difíciles tras recibir ser notificada formalmente en la casa por la Policía debido a una denuncia en la Justicia Federal por presunta explotación sexual,regenteo y maltrato.

Foto: Captura (Telefe)

Si bien intentó defenderse dentro de la casa y habló del tema con el resto de los jugadores, la exposición pública del caso la dejó en una posición de extrema vulnerabilidad emocional, y la presión terminó pasándole factura en el momento menos esperado.

Finalmente, y tras ser contenida por profesionales, Jessica tomó una determinación firme: abandonar el reality por decisión propia: “Mi familia me necesita”, aseguró, entre lágrimas, antes de dejar el programa de Telefe.

Foto: Captura (Telefe)

Su salida no solo impactó a nivel humano, sino también en la dinámica del juego: el grupo que lidera Gisela “Yipio” Pintos -su amiga- quedó debilitado y en una posición incierta.

Así, una de las participantes que había logrado ganar protagonismo se despidió de forma abrupta, dejando atrás una semana marcada por la polémica, la angustia y un final inesperado que ya da que hablar.

Foto: Captura (Telefe)

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ANDREA DEL BOCA HABLÓ TRAS SU ABRUPTA SALIDA DE GRAN HERMANO: CÓMO ESTÁ Y QUÉ DIJO SOBRE UN POSIBLE REGRESO

Tras su sorpresiva y abrupta salida de Gran Hermano: Generación Dorada, Andrea del Boca reapareció públicamente y llevó tranquilidad sobre su estado de salud, aunque dejó en claro que su prioridad hoy está lejos del reality de Telefe.

Interceptada por el cronista de Sálvese Quien Pueda al salir de su casa, la actriz fue directa sobre el difícil momento que atraviesa tras la fuerte caída que sufrió dentro del juego: “Tengo que ir al médico, estoy curándome”, expresó con simpleza, evidenciando que todavía está en plena recuperación.

El accidente no fue menor. Andrea sufrió un corte en el labio y complicaciones en varias piezas dentales, lo que obligó a frenar su participación: “Tengo una placa de plástico porque los dientes están flojos”, detalló más tarde, sin ocultar las secuelas físicas del golpe.

Foto: Captura (América)

Además, la preocupación no quedó solo en lo visible. Luego de una consulta médica, la actriz contó que debió realizarse estudios cardiológicos: “Estoy bien y vengo del cardiólogo. Me estoy haciendo un Holter”, reveló, mostrando el dispositivo que controla su ritmo cardíaco durante el día.

Sobre aquel momento dentro de la casa, fue contundente: “Fue horrible”, dijo, al recordar la caída que generó su salida inmediata del programa.

La caída de Andrea del Boca en Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

Por otro lado, en medio de rumores sobre una posible negociación para regresar al programa, Del Boca fue clara y evitó alimentar versiones: “No tengo ni idea de lo que me hablás, lo único que quiero es curarme”. Sin embargo, dejó una mínima puerta abierta que no pasó desapercibida: “Todo puede ser”.

Andrea del Boca: “Tengo que ir al médico, estoy curándome”.

Por ahora, la histórica actriz mantiene el foco en su salud y se toma el tiempo necesario para recuperarse: “Por el momento necesito ponerme bien”, cerró.