El reality Gran Hermano Generación Dorada quedó envuelto en una fuerte polémica en Uruguay. Según reveló el periodista Gustavo Descalzi en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, distintas enteidades uruguayas están trabajando en una denuncia formal contra el programa por mobbing y acoso laboral.

Descalzi explicó que la preocupación surgió a partir de consultas de especialistas sobre el formato del reality. “Se están viendo casos de mobbing, que es el conjunto de acciones que hace un empleador contra su empleado: lo ridiculiza, le falta el respeto, lo indignan y generan acciones que pueden violar la intimidad”, detalló el periodista.

El caso de Andrea del Boca dentro del programa fue uno de los disparadores de la denuncia. Descalzi remarcó que, aunque Gran Hermano es un formato internacional con sede en Ámsterdam, “cada edición termina siendo un experimento peligroso”.

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LA GRAVE DENUNCIA CONTRA GRAN HERMANO QUE PODRÍA LLEGAR A ORGANISMOS INTERNACIONALES

El periodista sostuvo que abogados y sociólogos uruguayos ya están redactando un escrito para presentar contra canal 10 de Uruguay, la señal que emite Gran Hermano en ese país. “Esto puede elevarse a un organismo internacional y llegar hasta Telefe en la Argentina”, advirtió Descalzi.

La caída de Andrea del Boca en Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

Según su análisis, la regulación de comunicaciones en Uruguay permite avanzar con este tipo de presentaciones, ya que el programa se emite desde allí y la normativa es clara. “Podemos estar frente a una gravísima falta por cometer mobbing y acoso laboral, lo que lo convierte en un programa peligroso”, sentenció.

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En medio de una de las temporadas más caóticas y cuestionadas de Gran Hermano, la producción decidió jugar una carta fuerte para intentar mantener la atención del público. Tras la salida definitiva de Andrea del Boca, a raíz de una caída que le provocó una fuerte lesión con secuelas en sus dientes, el reality de Telefe apostó por una figura internacional: Grecia Colmenares.

La actriz venezolana, recordada por sus protagónicos en telenovelas como Topacio y El Día que me Quieras, y con años de experiencia en realities como Grande Fratello (Gran Hermano Italia), fue elegida para ocupar el lugar de Del Boca. La decisión generó sorpresa y comentarios de todo tipo, ya que Colmenares no actúa en la Argentina desde hace mucho tiempo, salvo una participación en Bailando por un Sueño en 2012, y su regreso implica una inversión importante para el programa.

Fotos: capturas Telefe

El lunes por la noche, apenas minutos después de la eliminación de Lola en el duelo frente a Brian Sarmiento, Santiago del Moro anunció la llegada de la nueva participante. Colmenares pisó el estudio con una mezcla de ilusión y nerviosismo, y no tardó en expresar su gratitud: “Gracias Argentina. Después de 14 años piso el mismo estudio de Manuela”, dijo, haciendo referencia a uno de sus personajes más icónicos.

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SE CONOCIERON LOS MILLONARIOS SUELDOS DE LAS FIGURAS DE GRAN HERMANO

En medio del escándalo, trascendieron los sueldos de las figuras más importantes del reality. De acuerdo a Guido Záffora en DDM (América TV), la actriz venezolana Grecia Colmenares habría cerrado un contrato similar al de Andrea del Boca.

Aunque no se reveló la cifra exacta, se estima que ambas estarían cobrando cerca de 6 millones de pesos por semana. Esto marca una diferencia abismal con los participantes menos conocidos y pone en evidencia la escala salarial dentro del programa.

Tamara Paganini en Gran Hermano Generación Dorada (Foto: captura Telefe)

Por su parte, Tamara Paganini también estaría percibiendo un sueldo millonario: 5 millones de pesos por semana, lo que equivale a 714 mil pesos por día y más de 21 millones de pesos al mes.

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