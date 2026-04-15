Luana Fernández se convirtió en la gran protagonista femenina tras el explosivo ingreso de Fabio Agostini a la casa de Gran Hermano Generación Dorada.

El español llegó por una semana al reality argentino, pausando su participación en La Casa de los Famosos, y desde el minuto uno empezó a jugar fuerte con Luana como aliada principal.

Antes de su entrada, la influencer ya había anticipado su estrategia: intentar seducir a Fabio. Y no tardó en ponerla en práctica.

EL PÍCARDO GESTO DE LUANA NI BIEN ENTRÓ FABIO A GRAN HERMANO

Apenas lo vio cruzar la puerta, dio un gesto contundente que no pasó desapercibido: antes de que él eligiera habitación, fue hasta su cama y dio vuelta la foto de su novio, Lucas, a quien había dejado en vivo para poder vincularse libremente dentro del reality.

La jugada generó repercusión inmediata en redes y también dentro del universo del programa: incluso Cinzia lo mencionó en vivo en El Debate, marcando el impacto del gesto.

Gran Hermano: Luana sedujo a Fabio Agostini y revolucionó la casa con una decisión clave (captura de Telefe)

LA CENA ROMÁNTICA DE LUANA Y FABIO EN GRAN HERMANO

Pero Luana fue por más. Redobló la apuesta y terminó compartiendo una cena romántica con Fabio, quien se mostró cómodo y cómplice en todo momento.

Gran Hermano: Luana sedujo a Fabio Agostini y revolucionó la casa con una decisión clave (captura de Telefe)

La escena dejó en evidencia la química entre ambos y, al mismo tiempo, desató un fuerte contraste en la casa: Franco Zunino quedó completamente descolocado, viviendo lo que muchos ya califican como su “peor noche” dentro del juego: fulminado y ninguneado en vivo.