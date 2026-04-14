En medio de una de las temporadas más caóticas y cuestionadas de Gran Hermano, la producción decidió jugar una carta fuerte para intentar mantener la atención del público. Tras la salida definitiva de Andrea del Boca, a raíz de una caída que le provocó una fuerte lesión con secuelas en sus dientes, el reality de Telefe apostó por una figura internacional: Grecia Colmenares.

La actriz venezolana, recordada por sus protagónicos en telenovelas como Topacio y El Día que me Quieras, y con años de experiencia en realities como Grande Fratello (Gran Hermano Italia), fue elegida para ocupar el lugar de Del Boca. La decisión generó sorpresa y comentarios de todo tipo, ya que Colmenares no actúa en la Argentina desde hace mucho tiempo, salvo una participación en Bailando por un Sueño en 2012, y su regreso implica una inversión importante para el programa.

Fotos: capturas Telefe

El lunes por la noche, apenas minutos después de la eliminación de Lola en el duelo frente a Brian Sarmiento, Santiago del Moro anunció la llegada de la nueva participante. Colmenares pisó el estudio con una mezcla de ilusión y nerviosismo, y no tardó en expresar su gratitud: “Gracias Argentina. Después de 14 años piso el mismo estudio de Manuela”, dijo, haciendo referencia a uno de sus personajes más icónicos.

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Cuando el conductor la invitó a ingresar a la casa, Grecia Colmenares solo atinó a decir: “Estoy feliz”, dejando en claro la emoción por este inesperado regreso a la televisión argentina.

La incorporación de Colmenares llega en un momento clave para Gran Hermano, que atraviesa su mayor desafío en medio de las críticas a la organización del ciclo. Muchos seguidores consideran que esta edición perdió coherencia y que las decisiones de la producción son “manotazos de ahogado” para intentar revertir la situación.

Fotos: captura Telefe

Con la salida de Andrea del Boca y la llegada de Grecia Colmenares, el reality busca recuperar el interés y sumar un nuevo capítulo a una temporada que no deja de sorprender.

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