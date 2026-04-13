En medio del furor por Gran Hermano: Generación Dorada, un inesperado nombre comenzó a circular con fuerza: Morena Rial. Y todo se desató a partir de un sugestivo posteo de su amigo y abogado, Alejandro Cipolla.

A través de sus redes sociales, el letrado abrió la puerta a la posibilidad de que la hija de Jorge Rial se sume a la casa más famosa del país, luego de que un seguidor le preguntara sin vueltas: “¿Morena Rial a Gran Hermano?”.

Lejos de esquivar el tema, Cipolla fue directo y dejó una respuesta que no pasó desapercibida: “Sería interesante. Bueno veamos si las autoridades de Telefe se comunican”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@alejandro_cipolla) Por: Fabiana Lopez

Pero eso no fue todo. El abogado redobló la apuesta y sumó una frase que encendió aún más las especulaciones: “Pero todo es negociable, espero esa llamada”.

Las palabras de Cipolla rápidamente generaron revuelo en redes y alimentaron la versión de una posible negociación con Telefe para que Morena se convierta en una de las participantes del reality.

Fotos: Instagram (@alejandro_cipolla y @moreerial)

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LA ÚLTIMA FOTO DE MORENA RIAL DESDE LA CÁRCEL ANTES DE LA PRISIÓN DOMICILIARIA: LA IMAGEN QUE GENERÓ IMPACTO

En medio de las repercusiones por su situación judicial, a poco de conocerse que obtuvo la prisión domiciliaria, una imagen de Morena Rial volvió a generar revuelo en las redes sociales.

La foto fue compartida por el abogado y amigo personal, Alejandro Cipolla, quien publicó en sus historias de Instagram una captura de una videollamada que mantuvo con la hija de Jorge Rial cuando todavía se encontraba detenida, poco antes de que se confirmara su prisión domiciliaria.

En la imagen se puede ver a Morena posando frente a la cámara, haciendo un gesto de beso, con el cabello suelto y un remera lila. En la captura también aparece el propio Cipolla en una pequeña ventana de la videollamada: “Mañana, Morena Rial de vuelta en su casa. Por fin se logró Justicia. Mis felicitaciones al Dr. Martín Leiro”, escribió sobre un posteo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@moooreeriaal) Por: Fabiana Lopez

La publicación no pasó desapercibida y rápidamente comenzó a circular en redes sociales y portales de espectáculos. Muchos usuarios se sorprendieron por la naturalidad con la que Morena se mostraba durante la comunicación, mientras que otros interpretaron el posteo como una señal del vínculo cercano que mantiene con su abogado.

La imagen también cobró relevancia porque fue tomada poco antes de que la joven obtuviera el beneficio de la prisión domiciliaria, una decisión judicial que cambió el rumbo de su situación.