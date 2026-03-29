A pocos días de haber obtenido la prisión domiciliaria tras someterse a un juicio abreviado, Morena Rial enfrenta una nueva condena, esta vez en Córdoba donde en breve dará inicio otro juicio en su contra. “En cualquier momento la vienen a buscar”, advirtieron.

Este domingo, Pablo Layus contó en Infama que la hija de Jorge Rial enfrenta una causa en esa provincia. “El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba elevó a juicio la causa que tenía contra Facundo Ambrosioni, el papá de su primer hijo”, anunció el panelista.

“Unificaron las causas, porque tenía tres: una por robo, porque la vieron entrando a un local de teléfonos celulares y llevarse siete teléfonos”, recordó Layus, sobre la causa que le inició el hermano de Ambrosioni hace ya tres años.

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Foto: captura América

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