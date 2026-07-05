Tener plantas en casa aporta color, frescura y bienestar, pero cuando las hojas comienzan a secarse o a mostrar bordes marrones es una señal de alerta que no conviene ignorar. En muchos casos, el problema puede corregirse rápidamente si se detecta a tiempo.

Los especialistas en jardinería coinciden en que las hojas marrones suelen ser una respuesta al estrés de la planta. Puede deberse a falta de humedad, exceso de agua, raíces dañadas o incluso a una fertilización incorrecta.

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Sin embargo, los expertos también advierten que las partes de la hoja que ya se volvieron marrones no volverán a ponerse verdes, por lo que el objetivo es corregir el problema para evitar que el daño avance.

Los 6 motivos más comunes por los que las hojas se ponen marrones

1. Falta de humedad ambiental

Muchas especies de interior, especialmente las de origen tropical, necesitan ambientes húmedos para desarrollarse correctamente.

Cuando el aire es demasiado seco, suelen aparecer puntas marrones y secas, un problema frecuente durante el invierno o en ambientes con calefacción.

Mantener las plantas húmedas mejora su follaje. Foto: Freepik

Para solucionarlo, los especialistas recomiendan:

Agrupar varias plantas para generar un microclima.

Utilizar humidificadores.

Colocar recipientes con agua cerca de fuentes de calor.

Llevar las plantas a espacios más húmedos, como baños con buena iluminación.

2. El sustrato está demasiado seco

La falta de agua es una de las causas más habituales de hojas secas.

Cuando el riego es insuficiente o superficial, las raíces más profundas no reciben humedad y la planta comienza a manifestar estrés hídrico.

Los expertos aconsejan:

Regar en profundidad y no solo la superficie.

Dejar que la planta absorba agua durante algunos minutos.

Verificar la humedad del sustrato antes de volver a regar mediante la clásica “prueba del dedo”.

3. Exceso de agua

Tan perjudicial como la falta de agua es el exceso de riego.

Cuando la tierra permanece constantemente húmeda, las raíces pueden pudrirse y perder su capacidad para absorber agua y nutrientes.

En estos casos la planta muestra síntomas similares a los de la sequía, aunque el problema sea exactamente el contrario.

Se debe evitar el exceso de riego en las plantas. Foto: Freepik

La solución pasa por:

Mejorar el drenaje de la maceta.

Evitar el agua acumulada en los platos.

Espaciar los riegos según las necesidades de cada especie.

4. Agua con demasiada cal

En algunas ciudades el agua de red tiene un elevado contenido de minerales, especialmente cal.

Con el tiempo, estos depósitos se acumulan en el sustrato y dificultan la absorción de nutrientes por parte de las raíces.

Las señales más frecuentes son:

Costras blancas sobre la tierra.

Bordes marrones en las hojas.

Menor crecimiento de la planta.

Para evitarlo se puede:

Dejar reposar el agua antes de utilizarla.

Emplear filtros anti cal.

Regar con agua de lluvia cuando sea posible.

5. La planta necesita un trasplante

Cuando las raíces ocupan todo el espacio disponible dentro de la maceta, la planta comienza a tener dificultades para absorber agua y nutrientes.

Algunas señales de que necesita un recipiente más grande son:

Crecimiento más lento.

Raíces visibles en la superficie o saliendo por los orificios inferiores.

Hojas que se secan pese a recibir los cuidados habituales.

En muchos casos, lo mejor es transplantar una planta para que mejore su estado. Foto: Adobe Stock

En estos casos, un trasplante a una maceta más amplia suele resolver el problema.

6. Exceso de fertilizante

La sobre fertilización también puede provocar hojas marrones.

El exceso de nutrientes quema las raíces y dificulta el transporte de agua hacia tallos y hojas.

Los especialistas recomiendan:

No fertilizar durante el invierno.

Respetar las dosis indicadas por el fabricante.

Utilizar menos cantidad ante cualquier duda.

Renovar parte del sustrato si se sospecha una acumulación excesiva de fertilizantes.

Qué daños son irreversibles

Los expertos coinciden en que las hojas completamente marrones o secas no se recuperan. Una vez que el tejido vegetal murió, no volverá a ponerse verde.

El jardinero y divulgador Ignacio Guío explica que, en estos casos, lo más conveniente es retirar las hojas dañadas con tijeras limpias y desinfectadas para favorecer el crecimiento de nuevos brotes.

También recomienda prestar atención al color de las hojas: las marrones suelen indicar deshidratación o daño irreversible, mientras que las amarillas suelen estar asociadas a exceso de riego.

Por eso, la clave está en detectar el problema cuanto antes. Si se corrige la causa a tiempo, la mayoría de las plantas pueden recuperarse y volver a crecer con normalidad, aunque las hojas afectadas ya no tengan solución.