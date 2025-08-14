El jardinero influencer Felipe Castro lo hizo, lo mostró en su Instagram y los resultados fueron sorprendentes.

¿Sabías que un simple tubo puede marcar la diferencia en el crecimiento de un árbol? Esta técnica, muy usada en plantaciones y viveros, es fácil de aplicar en casa y ayuda a que las raíces reciban justo lo que necesitan.

Foto: Ciudad Magazine.

EL TRUCO DEL TUBO: CÓMO AYUDAR A TU ÁRBOL A CRECER MÁS FUERTE, MÁS RÁPIDO Y SANO

Cómo funciona:

Consiste en enterrar un tubo de PVC junto al tronco del árbol, con un extremo sobresaliendo de la superficie. Así, cuando regás o agregás nutrientes, el agua llega directamente a las raíces más profundas.

Beneficios:

Mejora la absorción de agua y nutrientes.

Evita el desperdicio de agua.

Estimula el desarrollo de raíces fuertes y profundas.

Es ideal para zonas secas, árboles jóvenes o cuando querés asegurarte de que tu planta tenga un crecimiento saludable y duradero.

Foto: Instagram.

OTRO TRUCO INFALIBLE PARA QUE TU ÁRBOL CREZCA SANO, FUERTE Y MÁS RÁPIDO

Si querés que un árbol joven se desarrolle con más fuerza, hojas verdes y raíces resistentes, hay un truco sencillo que podés aplicar en casa.

La clave está en nutrirlo y proteger su base:

Aflojá la tierra alrededor del tronco para que las raíces respiren y absorban mejor el agua.

Agregá materia orgánica (como compost, estiércol bien descompuesto o restos vegetales) para aportar nutrientes esenciales.

Cubrí con un acolchado natural (paja, hojas secas o corteza triturada) para mantener la humedad y regular la temperatura del suelo.

Regá en profundidad, pero sin encharcar, para que el agua llegue a las raíces más profundas.

Con este método, tu árbol no solo crecerá más rápido, sino que estará protegido contra el estrés del clima y las plagas.

Tip extra: evitá cortar las ramas jóvenes salvo que estén dañadas, ya que forman parte del proceso natural de crecimiento.

Foto: Ciudad Magazine.

