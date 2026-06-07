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Cordon Bleu casero: la receta francesa fácil para que quede crocante y jugoso

Se acompaña con papas a la crema gratinadas para lograr un plato completo y abundante.

Cordon Bleu, receta
Cordon Bleu, una receta francesa con carácter. Foto: Cucinare TV

El Cordon Bleu es una de las recetas más conocidas de la cocina francesa y se destaca por una combinación simple pero muy efectiva: pechuga de pollo rellena con jamón y queso, cubierta con un rebozado que queda dorado y crocante por fuera, mientras el interior conserva toda su jugosidad. Aunque suele asociarse con restaurantes y platos elaborados, también puede prepararse fácilmente en casa.

La clave está en abrir bien las pechugas de pollo, rellenarlas de manera uniforme y realizar un buen rebozado para que el queso permanezca en el interior durante la cocción. El paso por harina, huevo y pan rallado o panko ayuda a crear una cobertura firme que aporta textura y evita que el relleno se escape.

Para lograr el mejor resultado, primero se doran en aceite y luego se terminan de cocinar en el horno. De esta manera el exterior queda bien crocante y el queso se funde por completo. Acompañado por unas papas a la crema gratinadas, se transforma en un plato rendidor, ideal para compartir en familia o para una comida especial sin complicarse.

Comensales
4

Ingredientes

Para el pollo

  • 4 pechugas de pollo grandes
  • 4 fetas de jamón cocido
  • 4 fetas de queso (gruyere, emmental o mozzarella firme)
  • Sal y pimienta
  • Mostaza
  • Harina
  • 2 huevos batidos
  • Pan rallado o panko
  • Aceite para freír

Papas a la crema

  • 4 papas medianas
  • 250 cc crema
  • Sal
  • Pimienta
  • Nuez moscada
  • 150 g queso rallado
  • 100 g manteca

Procedimiento

  1. Abrir las pechugas de pollo al medio en forma de libro y aplanarlas ligeramente entre film. Salpimentar.
  2. Untar la superficie interior con una fina capa de mostaza.
  3. Colocar una feta de jamón y una de queso en el centro y cerrar la pechuga. Asegurar con palillos o envolver en papel film.
  4. Rebozar pasando por harina, luego huevo y finalmente por el pan rallado o panko.
  5. Freír en una sartén con aceite y luego llevar al horno a 180° durante 12 a 15 minutos, hasta que el queso esté derretido y el pollo bien cocido.
  6. Para la guarnición, cortar las papas en rodajas finas.
  7. Hornear a 190° durante 25 a 30 minutos, hasta dorar y que estén tiernas. Blanquear 5 minutos.
  8. Calentar la crema, incorporar la manteca, una parte del queso rallado y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
  9. Calentar hasta que la manteca se derrita.
  10. Colocar las papas en una fuente y cubrir con la mezcla de crema.
  11. Dejar cocinar 15 minutos, agregar el queso y dejar gratinar.

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