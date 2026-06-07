Cordon Bleu casero: la receta francesa fácil para que quede crocante y jugoso

El Cordon Bleu es una de las recetas más conocidas de la cocina francesa y se destaca por una combinación simple pero muy efectiva: pechuga de pollo rellena con jamón y queso, cubierta con un rebozado que queda dorado y crocante por fuera, mientras el interior conserva toda su jugosidad. Aunque suele asociarse con restaurantes y platos elaborados, también puede prepararse fácilmente en casa.

La clave está en abrir bien las pechugas de pollo, rellenarlas de manera uniforme y realizar un buen rebozado para que el queso permanezca en el interior durante la cocción. El paso por harina, huevo y pan rallado o panko ayuda a crear una cobertura firme que aporta textura y evita que el relleno se escape.

Para lograr el mejor resultado, primero se doran en aceite y luego se terminan de cocinar en el horno. De esta manera el exterior queda bien crocante y el queso se funde por completo. Acompañado por unas papas a la crema gratinadas, se transforma en un plato rendidor, ideal para compartir en familia o para una comida especial sin complicarse.

Comensales 4 Ingredientes Para el pollo 4 pechugas de pollo grandes

pechugas de pollo grandes 4 fetas de jamón cocido

fetas de jamón cocido 4 fetas de queso (gruyere, emmental o mozzarella firme)

fetas de queso (gruyere, emmental o mozzarella firme) Sal y pimienta

Mostaza

Harina

2 huevos batidos

huevos batidos Pan rallado o panko

Aceite para freír Papas a la crema 4 papas medianas

papas medianas 250 cc crema

cc crema Sal

Pimienta

Nuez moscada

150 g queso rallado

g queso rallado 100 g manteca

Procedimiento

Abrir las pechugas de pollo al medio en forma de libro y aplanarlas ligeramente entre film. Salpimentar. Untar la superficie interior con una fina capa de mostaza. Colocar una feta de jamón y una de queso en el centro y cerrar la pechuga. Asegurar con palillos o envolver en papel film. Rebozar pasando por harina, luego huevo y finalmente por el pan rallado o panko. Freír en una sartén con aceite y luego llevar al horno a 180° durante 12 a 15 minutos, hasta que el queso esté derretido y el pollo bien cocido. Para la guarnición, cortar las papas en rodajas finas. Hornear a 190° durante 25 a 30 minutos, hasta dorar y que estén tiernas. Blanquear 5 minutos. Calentar la crema, incorporar la manteca, una parte del queso rallado y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Calentar hasta que la manteca se derrita. Colocar las papas en una fuente y cubrir con la mezcla de crema. Dejar cocinar 15 minutos, agregar el queso y dejar gratinar.

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