Lionel Messi cuenta con un espacio para descansar en familia. Se trata de “La Fortaleza”, la mansión que comparte con Antonela Roccuzzo en un club de campo ubicado en Funes, cerca de Rosario.
La propiedad, valuada en aproximadamente 5 millones de dólares, ocupa tres terrenos dentro del exclusivo barrio privado.
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La casa fue concebida como un lugar donde el futbolista pueda disfrutar de la intimidad junto a Antonela y sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro.
La mansión está rodeada por una frondosa cortina de árboles que impide la visión desde el exterior.
La residencia posee más de 25 ambientes y entre sus principales comodidades se destacan un cine privado, un gimnasio equipado con tecnología de alto rendimiento, una amplia sala de juegos para sus hijos y un salón preparado para reuniones y celebraciones.