Alejandro Fantino se mostró en el sanatorio y contó de qué fue operado

En medio de un proceso de transformación personal y profesional, Alejandro Fantino sorprendió a sus seguidores al revelar que fue operado del tendón de Aquiles izquierdo, una cirugía que venía postergando desde hace varios años. El conductor de Neura publicó una foto desde el sanatorio y confirmó que la intervención fue exitosa.

“¡Listo! En unas horas a casa. Después de años pasé por esta cirugía para reconstruir mi tendón de Aquiles izquierdo. Recuperación larga, pero ya no veo la hora de volver a jugar tenis y disfrutar el placer del deporte”, escribió en su cuenta de Instagram, donde recibió cientos de mensajes de apoyo y buenos deseos.

Alejandro Fantino fue operado del tendón de Aquiles. Crédito: Instagram

UNA CIRUGÍA ESPERADA Y UN ESPÍRITU COMPETITIVO INTACTO

El periodista explicó que el problema en el tendón lo venía afectando hace tiempo y que la operación se volvió inevitable. Quienes lo conocen saben que el tenis es una de sus grandes pasiones, una actividad que Fantino practica con disciplina y espíritu competitivo.

Alejandro Fantino fue operado del tendón de Aquiles. Crédito: Instagram

Por eso, aunque la recuperación será extensa, el conductor ya piensa en volver a la cancha. “Va a llevar tiempo, pero mi cabeza está puesta en volver más fuerte. El tenis es mi cable a tierra”, comentó en un breve intercambio con sus seguidores.