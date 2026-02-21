En la antesala de su incorporación a BTV, Buena Televisión, el nuevo programa de Beto Casella por América TV, Alejandra Maglietti decidió hacer una pausa en medio de su agenda laboral y enfocarse en su presente más íntimo: su maternidad.

La abogada y modelo viajó a la Costa argentina junto a su hijo Manu para disfrutar de unos días de descanso en familia. Desde allí, compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que retratan el primer gran encuentro del bebé con el mar, una experiencia que, según contó, fue tan emocionante como inolvidable.

“Llevamos a Manu a conocer el mar. Fuimos muy felices y él estaba encantado. Las 24 horas pegaditos disfrutando en familia”, escribió Maglietti, acompañando el posteo que rápidamente generó una ola de reacciones entre sus seguidores.

Alejandra Maglietti llevó a su hijo Manu a conocer el mar. Crédito: Instagram

EL PRIMER CONTACTO DE SU HIJO CON EL MAR

Las fotos muestran a Alejandra Maglietti caminando por la playa con su bebé en brazos, en un entorno donde predominan la calma, el sol y el contacto con la naturaleza. En algunas de las postales se puede ver al pequeño con gorrito y traje de baño estampado, mientras que en otras aparece relajado bajo una pérgola o descansando en su cochecito frente al mar.

Alejandra Maglietti llevó a su hijo Manu a conocer el mar. Crédito: Instagram

Alejandra Maglietti llevó a su hijo Manu a conocer el mar. Crédito: Instagram

El clima de las imágenes transmite una escena de absoluta conexión entre madre e hijo, en la que el tiempo compartido se vuelve protagonista. Manu, de pocos meses, vivió así su primera experiencia en la playa, rodeado de abrazos, reposeras y tardes al aire libre.