La modelo y periodista Alejandra Maglietti compartió con exclusividad los detalles del cuarto de su hijo Manuel, de cinco meses, un espacio que fusiona diseño minimalista con la calidez de la maternidad.

Junto a su pareja, Juan Manuel Lago, diseñaron un refugio donde cada elemento cumple una función estética y emocional, creando el ambiente perfecto para los primeros meses del bebé.

PALETA SERENA Y MUEBLES ATEMPORALES

La habitación se viste con tonos claros y celestes suaves que transmiten paz desde el primer vistazo. La cuna clásica de líneas rectas en color blanco se convierte en la protagonista del espacio, complementada por un sillón tapizado en tonos pastel que sirve como rincón de descanso para esos momentos únicos entre madre e hijo. Los muebles funcionales mantienen una estética atemporal que acompañará el crecimiento de Manu.

La habitación de Manu, el hijo de Alejandra Maglietti. Crédito: Revista Caras

Los juguetes de peluche en azules y neutros aportan textura sin saturar el ambiente, destacando un enorme muñeco de Stitch como compañero especial del pequeño. Los textiles suaves juegan un rol esencial: cortinas livianas que filtran la luz natural, ropa de cuna delicada y una alfombra que calienta el piso de madera clara, creando un entorno acogedor donde cada detalle cuenta una historia.

UN ESPACIO QUE REFLEJA EL AMOR MATERNO

“Todo se expandió”, confesó Maglietti sobre su experiencia como madre, y esa expansión se materializa en este santuario minimalista pensado al detalle. Más que una simple habitación, es el escenario de las primeras veces de Manuel y el reflejo tangible del nuevo universo familiar que la conductora construye día a día con dedicación y estilo.