Georgina Barbarossa quedó completamente shockeada con las inesperadas declaraciones de Analía Franchín y Alejandra Maglietti.
En A la Barbarossa, debatían sobre el llanto de Daniela Celis, luego de haber sido elegida Personaje del Año por la revista Gente.
Sin embargo, la charla tomó otro rumbo cuando las panelistas terminaron confesando qué hacen cuando lloran en la intimidad.
Tan sorprendida quedó Georgina que se paró de su silla y amagó con irse del programa.
Las confesiones de Franchín y Maglietti que descolocaron a Barbarossa
Georgina Barbarossa: -No, Daniela, no podés llorar así por las pestañas. Hay cosas más importantes. Tu marido está sano, vivo... No llorar así por las pestañas, hijas.
Analía Franchín: -No me animo a opinar. Quiero hacer de cuenta de que no lo vi. ¡Es un montonazo! Tuvo un año tremendo, estuvo al borde del abismo… ¡llorar por las pestañas! No entiendo a la gente que se graba llorando. ¿En qué momento que estás tan angustiado decís: ‘Lo voy a subir a Instagram’?
Alejandra Maglietti: -La gente comenta: ‘¿Te sentís bien?’. Por eso toda esta generación se graba llorando, por engagement.
Georgina: -¿Cómo me voy a grabar llorando?
Analía: -Yo cuando lloro me miro al espejo.
Alejandra Maglietti: -Sí, obvio. Yo lloro para mirarme, como una actriz…
Georgina: -¡¿Me están jodiendo?!
Analía: -Siempre lloro frente al espejo.
Alejandra: -Tenés que ser dramática en la vida. Si me veo hinchada es que estoy llorando bien.
Georgina: -No lo puedo creer.
Analía: -Sí, cuando tengo ganas de llorar busco un espejo. Si me veo llorando resuelvo el conflicto más rápido… Lloro y hablo, depende del conflicto.
