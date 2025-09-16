La salud de Thiago Medina mantiene en vilo a sus seguidores y al público de Gran Hermano. El joven se encuentra internado en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras el grave accidente que lo dejó en terapia intensiva. Mientras la familia aguarda partes médicos oficiales, su hermana, Camila Deniz, habló en el programa A la Barbarossa (Telefe) y dejó un fuerte pedido.

En comunicación telefónica, la hermana de Thiago relató cómo fue el accidente y cuál es el estado actual del ex GH. “Somos una familia unida, hay hermanos que nadie conoce como Sergio. Estamos todos juntos, siempre fue así”, expresó conmovida, antes de quebrarse en llanto.

EL ENOJO DE CAMILOTA CON GEORGINA BARBAROSSA

La conductora Georgina Barbarossa intentó darle ánimo recordando que Thiago es joven y fuerte. Sin embargo, Camila –conocida como “Camilota” en redes sociales– no pudo contener la emoción al destacar el rol de Daniela Celis, expareja del mediático, quien estuvo acompañando a la familia en los momentos más duros: “Esto es una caricia al alma para nosotros. Estamos fuertes y lo único que pido es una cadena de oración”.

Consultada sobre cómo había quedado la relación entre Thiago y Daniela Celis, Camila prefirió no entrar en detalles y remarcó: “No es momento de preguntar eso. No es momento”. Su mensaje estuvo centrado en la necesidad de apoyo y energía positiva para la recuperación de su hermano: “Yo me hago la fuerte, pero por dentro estoy destrozada”.