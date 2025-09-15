Thiago Medina sigue siendo noticia y su estado de salud preocupa a sus seguidores. En Arriba Argentinos dieron a conocer el último parte médico emitido cerca de las 9 de la mañana, con detalles de cómo atraviesa estos días de internación.

Según informó el periodista José Fulugonio, el paciente permanece en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y con seguimiento del servicio de cirugía torácica. La buena noticia es que se encuentra estable, sin fiebre y con una disminución en la medicación suministrada respecto al parte de ayer: “Se encuentra estable, sin fiebre, con disminución de la medicación suministrada y con pronóstico reservado”, detalló.

El documento también señala que se redujo la sedación y que durante el transcurso del día se llevará adelante una evaluación interdisciplinaria para analizar el estado de las fracturas costales.

Foto: Instagram.

De todas maneras, el pronóstico continúa siendo reservado y recién a las 18 horas se emitirá un nuevo parte médico oficial. La expectativa por la evolución de Thiago mantiene en vilo tanto a sus seres queridos como a sus fanáticos.

SE SUPO LA ESCALOFRIANTE FRASE QUE THIAGO MEDINA LE DIJO AL HOMBRE QUE LO ASISTIÓ EN LA RUTA TRAS EL CHOQUE

Mientras Thiago Medina atraviesa una complicada situación tras la operación a la que fue sometido tras el grave accidente que sufrió el viernes a bordo de su motocicleta, habló el hombre que lo asistió ni bien ocurrió el choque.

Raúl Argañaraz habló con Marcela Tauro en Infama y reveló que él iba detrás de Thiago cuando el joven chocó con un automóvil que frenó en seco frente a su motocicleta: “Nos dijo que le dolía mucho la espalda y que le faltaba el aire”, contó el hombre.

“El conductor del auto se quedó en el lugar”, relató Raúl, sobre el hombre, que luego fue demorado por la policía. “En esa zona hay poca ilumación, y justo en el lugar del accidente estaba quemada la luminaria”, cerró Raúl, que explicó que tuvieron que usar las linternas de los celulares para que los vehículos que venían detrás de ellos se desviaran y no los aplastaran.