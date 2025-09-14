El ex Gran Hermano Thiago Medina sigue internado en estado crítico en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, luego de chocar con su motocicleta el viernes en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez. Este domingo por la tarde se conoció el nuevo parte médico.

Durante las últimas horas, diversos comunicadores han ido brindando más novedades acerca del estado de salud del ex participante de Gran Hermano. “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital”, escribió Ángel de Brito en su canal de difusión de Instagram.

“Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica. “El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”, agregó Ángel.

El conductor de LAM agregó una actualización este domingo, en la que brindó más datos sobre la salud del joven. “Thiago Medina está en coma inductivo. Estable, pero sigue en estado crítico”, señaló.

SE CONOCIÓ EL PNUEVO PARTE MÉDICO DE THIAGO MEDINA, A 48 HORAS DE SU GRAVE ACCIDENTE

Este domingo por la tarde, Marcela Tauro y sus panelistas de Infama ampliaron la información sobre el parte médico de Thiago con un móvil desde la puerta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno.

“Sigue en la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado con signos de leve mejoría con respecto al día sábado. Igualmente continúa en estado crítico“, leyó Pilar Smith, invitada a Infama este domingo.

Además, la mamá de Daniela Celis publicó una esperanzadora frase: “Estable”, seguida de otra novedad. “¡Thiago tiene una leve mejoría, y eso es por toda la fe, oraciones y reiki que envían! Permanece en el mismo estado, presenta un diagnóstico reservado, mantenemos el pedido de oración”, escribió en otra story.

“¡Toda la luz que envían está llegando! Las bebés están bien, estamos contenidas por toda la familia, padrinos, madrinas y amigos. Gracias, gracias, gracias”, cerró la mujer.

CÓMO FUE EL ACCIDENTE DE MOTOCICLETA DE THIAGO MEDINA

El siniestro se produjo en la esquina de avenida San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez, cuando la moto en la que viajaba Medina impactó contra la parte trasera de un auto. Aunque aún no se determinaron las causas, las primeras versiones señalan problemas de señalización en la zona.

Raúl, un vecino que lo asistió en el lugar, relató cómo lo ayudó hasta la llegada de la ambulancia. “Paramos los autos y colectivos para que no lo atropellaran. Le di la mano para que sienta que alguien estaba con él. Estaba en shock, vomitó sangre y decía que le dolía mucho la cintura”. Según denunció, la ambulancia tardó entre 30 y 40 minutos en arribar.

La noticia fue confirmada en redes sociales por Daniela Celis, expareja de Thiago y madre de sus gemelas, quien pidió “luz y amor” para él. “Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo”, escribió desde el hospital.

También su hermana, Camila Deniz, le dedicó un mensaje en Instagram: “Hermano de mi alma, como me duele todo esto. Fuerzas, mi amor, es una batalla más de tantas que pasamos”. Además, pidió respeto ante la difusión de imágenes falsas del accidente.

