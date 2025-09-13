El 12 de septiembre, Thiago Medina (22) sufrió un grave accidente en su moto en la zona de Moreno.

Walter “Alfa” Santiago habló con TN y afirmó estar profundamente afectado por la noticia, por el delicado estado de salud de su ex compañero de Gran Hermano 2022.

“Se dio un golpe fuerte. Se pegó un tortazo infernal por lo que vi en fotos. Vi las fotos de la moto: le pega de frente al auto. Se lo encuentra de frente. Thiaguito está intentando pelearla”, contó Alfa en el noticiero, esta mañana.

“Si son las fotos que me mostraron a mí, es terrible el tortazo que se pegó. Repito, si son las fotos que yo vi, aunque vayas con casco, le pegás con todo el cuerpo al pavimento y al auto”, agregó el ex GH.

Foto: Instagram.

EL INFORME POLICIAL DEL ACCIDENTE DE THIAGO MEDINA

“En el informe policial interviene la UFI número 1 de Moreno, habla de lesiones culposas. El imputado es una persona que se llama José Fernando Córdoba, y la víctima, Thiago Medina, de 22 años”.

“Se toma conocimiento del ingreso al Hospital Moreno de Thiago Medina, con estado reservado, con riesgo de vida. Conducía una motocicleta, y cuando llegó a San Martín y la Providencia —esta es la esquina, en Moreno— colisiona en la parte lateral trasera de un vehículo que venía circulando en sentido contrario”.

“Aquí se establece que el auto venía circulando en sentido contrario y que Thiago impacta con la moto en la parte lateral trasera del vehículo, imagínense el costado del baúl".

“Allí llaman al 911, llega el personal de la policía. El vehículo involucrado es un Chevrolet Corsa, conducido por José Fernando Córdoba, y la moto es una Honda que no tenía chapa, conducida por Thiago Medina, la víctima, quien hoy permanece con estado reservado, con riesgo de vida, trasladado al Hospital Moreno”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.