Daniela Celis habló del estado de salud actual de Thiago Medina, su expareja y papá de sus gemelas, quien sufrió un grave accidente en una moto.

“Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Thiago en este momento está en quirófano. Solo pido luz y amor, le daré prontas noticias. Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo”, informó Daniela en una historia que subió a Instagram.

Este sábado 13, Celis agregó: “Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva, completamente sedado”.

“Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Seguimos esperando parte médico actualizado, está delicado y esperando que evolucione hora tras hora. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida. Gracias”.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Thiago Medina sufrió un grave accidente y su pronóstico es reservado

Según contó Pepe Ochoa en LAM, el hecho ocurrió este viernes aproximadamente a las ocho de la noche: “Él venía en su moto y tuvo un accidente con un auto. Traté de chequearlo con Daniela y literalmente sus palabras fueron ‘por favor, recen mucho, hagan una cadena de oración’”.

“Tengo entendido que hay un cruce y, en ese cruce, por la poca señalización y las velocidades, hay muchos accidentes”, detalló Ochoa.