Thiago Medina está internado luego de protagonizar un fuerte accidente en su moto, anunció este viernes Ángel de Brito. De acuerdo a lo informado en LAM (América), el ex Gran Hermano está internado con pronóstico reservado.

Daniela Celis y Camila Deniz, hermana de Thiago, piden a sus seguidores que hagan una cadena de oración por la salud del joven, que está internado en un hospital de Moreno.

La noticia fue confirmada por Daniela Celis, su ex pareja y madre de sus dos hijas.

Foto: Instagram Thiago Medina

Thiago Medina sufrió un grave accidente y su pronóstico es reservado

Según contó Pepe Ochoa en LAM, el hecho ocurrió este viernes aproximadamente a las ocho de la noche: “Él venía en su moto y tuvo un accidente con un auto. Traté de chequearlo con Daniela y literalmente sus palabras fueron ‘por favor, recen mucho, hagan una cadena de oración’”.

“Tengo entendido que hay un cruce y, en ese cruce, por la poca señalización y las velocidades, hay muchos accidentes”, detalló Ochoa.