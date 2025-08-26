Tras la entrevista que Daniela Celis le hizo a Thiago Medina surgieron varios temas que la ex pareja no había blanqueado durante su separación, entre ellas un affaire de él con Katia “La Tana” Fenocchio, otra ex participante de Gran Hermano que contó su verdad en TV.

Daniela participó como invitada en LAM donde repasó el momento en el que le preguntó a Thiago sobre su acercamiento a Katia, y éste le dijo que “se tomaron unos tragos”. Sin embargo, la producción del programa de Ángel de Brito le había preparado como sorpresa una entrevista con “La Tana”.

De esta manera, Daniela se enteró de boda de Fenocchio que sí hubo una relación con Thiago que surgió en una reunión organizada por Camilota, y que ambos se vieron varias veces, aunque negó que fuera en la casa que el joven compartía con Celis y sus hijas.

DANIELA CELIS ESTALLÓ EN LLANTO EN VIVO TRAS LA CONFESIÓN DE “LA TANA” FENOCCHIO DE SU ROMANCE CON THIAGO MEDINA

Tras el final de la nota, la cámara de LAM tomó a Daniela quebrada y con lágrimas en los ojos. “No me lo esperaba. No me lo esperaba, la verdad”, dijo, y agregó: “Le pregunté y no fue sincero conmigo, y enterarme en televisión fue muy fuerte”.

“No me lo merezco, y la gente no sabe qué pasa puertas adentro, tampoco”, señaló la joven. “¿Qué saben si estábamos bien, si estábamos mal o si esa semana estábamos juntos? Algo que tengo en claro es que necesitaba saberlo”, agregó.

Daniela Celis, Thiago Medina y La Tana de GH (Fotos: capturas Telefe y América TV)

“Necesitaba verlo. Necesitaba saber que estuvo con alguien para poder salir de ahí, porque no podía salir”, explicó Daniela Celis. “Yo creo en la familia y lo venía re bien. Lo veía re dulce y como que la estaba remando y le creí todo”, recordó la joven sobre el comportamiento de Thiago Medina.

