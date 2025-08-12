A pocos días de que Daniela Celis estallara en Instagram contra Thiago Medina, el papá de sus gemelas Laia y Aimé, y que él le respondiera sin amedrentarse. La expareja recuperó la calma y sorprendieron con un plan en familia, que incluyó a los padrinos de las pequeñas: Julieta Poggio y Nacho Castañares.

Los ex Gran Hermano llevaron a Laia y Aimé a una granja y disfrutaron del día con amor y armonía.

Luego, Poggio dio detalles del plan compartido de Daniela con Thiago, luego de acusarlo de no estar tan presente en la crianza de sus niñas tras la separación.

QUÉ DIJO JULIETA POGGIO DEL REENCUENTRO DE DANIELA CELIS Y THIAGO MEDINA

“Cómo surge el plan de Dani con Thiago estando separados”, le preguntó Lizardo Ponce a Julieta en Rumis.

Y ella respondió: “Las nenas están aprendiendo los ruidos de los animales y Dani organizó (la salida). Es muy complicado tener dos nenas tan chiquitas y ellos hacen muy bien equipo”.

“Cada uno se ocupa de una y cuando uno está casando se ocupa el otro. Fue muy lindo verlos así. Funcionan muy bien como equipo y se nota que les tienen un amor enorme a sus hijas”, aseveró Poggio.

Feliz por el plan compartido, Juli concluyó: “Tenemos una amistad muy verdadera y yo a las nenas las amo con todo mi corazón”.

POR QUÉ SE PELEARON DANIELA CELIS Y THIAGO MEDINA

El conflicto había escalado días atrás cuando Daniela publicó un mensaje dirigido a las madres solteras, en el que destacaba la fortaleza y resiliencia de criar hijos sin apoyo constante.

Aunque no mencionó a Thiago, muchos interpretaron sus palabras como una indirecta hacia él. Medina respondió con dureza desde sus propias redes, asegurando que siempre estuvo presente para sus hijas y criticando lo que consideró difamaciones sin fundamento.

