Después de protagonizar fuertes cruces públicos y mensajes en redes que dejaron entrever una crisis profunda, Daniela Celis y Thiago Medina sorprendieron al mostrarse juntos nuevamente.

Los ex Gran Hermano eligieron pasar una jornada de campo con sus hijas gemelas, Laia y Aimé, en lo que muchos interpretaron como un gesto de tregua y unidad familiar.

Daniela Celis y Thiago Medina: romántica salida familiar tras semanas de tensión | Créditos: Instagram @danielacelis01

Daniela compartió varias imágenes del día al aire libre. La salida fue compartida con Julieta Poggio y Nacho Castañares. Una de las más comentadas fue una foto de los cuatro con las niñas, acompañada de la frase: “La familia ante todo”.

POR QUÉ SE PELEARON DANIELA CELIS Y THIAGO MEDINA

El conflicto había escalado días atrás cuando Daniela publicó un mensaje dirigido a las madres solteras, en el que destacaba la fortaleza y resiliencia de criar hijos sin apoyo constante.

Aunque no mencionó a Thiago, muchos interpretaron sus palabras como una indirecta hacia él. Medina respondió con dureza desde sus propias redes, asegurando que siempre estuvo presente para sus hijas y criticando lo que consideró difamaciones sin fundamento.

La tensión sumó un nuevo capítulo cuando Celis mostró en un video cómo retiraba de su casa un cuadro en el que aparecía junto a Thiago, gesto que alimentó las especulaciones de ruptura definitiva. Sin embargo, poco después, la mediática aclaró que la relación con el padre de sus hijas no estaba rota y pidió “inhalar, exhalar” para bajar la intensidad de los rumores.