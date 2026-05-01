Sony Pictures encendió la expectativa de los fanáticos del terror con el lanzamiento del primer tráiler de Resident Evil: Noche Cero, la película que busca reinventar la franquicia y llevarla a otro nivel. Bajo la dirección de Zach Cregger (Barbarian, Weapons), la cinta llegará a los cines el próximo 18 de septiembre y propone un giro total: deja de lado a los personajes históricos y se mete de lleno en una historia inédita, con un protagonista común enfrentando el caos absoluto en Raccoon City.

En esta nueva versión, los nombres de siempre como Leon S. Kennedy o Jill Valentine no aparecen. El foco está puesto en Bryan, un mensajero médico interpretado por Austin Abrams, que se ve atrapado en una noche de pesadilla mientras la ciudad colapsa a su alrededor.

Resident Evil: Noche Cero (Foto: gentileza Sony Pictures)

El adelanto muestra a Bryan buscando refugio en una casa abandonada tras un accidente con su vehículo. El clima es asfixiante: silencio, tensión y la amenaza latente en cada sombra. “Algunas cosas han pasado”, se lo escucha decir en una llamada cargada de miedo. “Quizá no volvamos a hablar nunca otra vez”, confiesa, anticipando el infierno que se desata en la pantalla.

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Zach Cregger decidió alejarse de las historias clásicas de los videojuegos para evitar comparaciones y apostar por una trama completamente nueva. “Sentiría que no hay forma de ganar si contara la historia de Leon, porque los juegos hacen un trabajo tan bueno. Sería redundante y, en última instancia, decepcionante”, explicó el director en una entrevista.

Sin embargo, el espíritu del survival horror sigue intacto. Cregger prometió que los fanáticos van a reconocer la esencia de la saga en cada escena: “Si amas los juegos, sentirás su influencia en todas partes en la película”, aseguró durante una presentación en CinemaCon. La progresión de armas, la gestión de recursos y la tensión constante serán parte central de la experiencia.

Además de Austin Abrams, el reparto suma a Zach Cherry, Kali Reis y Paul Walter Hauser. El guion fue escrito por Cregger junto a Shay Hatten, y la producción cuenta con el respaldo de Constantin Film, Vertigo Entertainment y PlayStation Productions. La película fue filmada especialmente para IMAX, buscando potenciar el impacto visual y sumergir al espectador en el terror de Raccoon City como nunca antes.

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RESIDENT EVIL: DE LA PLAYSTATION A LOS CINES

La franquicia Resident Evil nació en 1994 para PlayStation y se convirtió en un fenómeno mundial, con múltiples secuelas y remakes que marcaron a generaciones de gamers. En el cine, la saga tuvo su versión más famosa con Milla Jovovich como protagonista, que entre 2002 y 2017 recaudó más de 1.200 millones de dólares en taquilla global.

En 2021, la historia tuvo un reinicio con Resident Evil: Welcome to Raccoon City, dirigida por Johannes Roberts.

Ahora, con Resident Evil: Noche Cero, la apuesta es clara: renovar el terror, sorprender a los fans y conquistar a una nueva generación en la pantalla grande.

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