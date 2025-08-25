Thiago Medina se reencontró frente a cámaras con Daniela Celis, expareja y madre de sus hijas, en el programa Patria y Familia de Luzu TV. A casi cuatro meses de su separación, ambos hablaron, entre “carpetazos”, sobre los motivos de la ruptura, la experiencia de la paternidad y cómo llevan la crianza compartida.

El ex Gran Hermano sorprendió cuando le respondió a Daniela que “No quiere tener más hijos”, ante la pregunta sobre si pensaba volver a ser padre. “Me hubiese gustado adoptar. Vos lo sabés, queríamos adoptar y se nos dio justo lo de nuestras dos bebés. Ya no quiero tener más hijos ni por el momento ni más adelante, porque no la pasé bien en el embarazo”, aseguró.

Foto: capturas Luzu TV

“Tuvimos un embarazo bastante fuerte. Yo tenía las hormonas multiplicadas, tenía dos niños y la verdad que no la pasamos bien ninguno de los dos”, coincidió. “Me asististe un montón, me limpiaste cada descompostura que tuve en su momento, te bancaste un montón de cosas y por eso no te quedó una buena experiencia y a mí tampoco del embarazo”, agregó.

DANIELA CELIS ENTREVISTÓ A SU EX THIAGO MEDINA PERO RECIBIÓ “CARPETAZOS” POR RESPUESTAS

Durante la charla, Thiago también se refirió a los problemas de pareja que influyeron en la separación. “Lo que sí me molesta es que cuando trabajabas mucho no tenías tiempo como para salir al cine o reservaba algún lugar y venías cansada, pero para tus amigos del trabajo sí ibas todo el tiempo”, señaló.

Daniela admitió que priorizó su carrera tras el reality, pero remarcó que ambos aprendieron de esa etapa, y aclararon todo lo referente a los rumores sobre conflictos económicos en la pareja. “Como mamá de tus hijas yo no me puedo quejar de nada”, afirmó ella, desmintiendo versiones sobre deudas.

Fotos: capturas Luzu TV

Ambos coincidieron en que la fama repentina tras Gran Hermano impactó en su vínculo, pero hoy priorizan el bienestar de las gemelas. Finalmente, Thiago dejó en claro que, aunque está conociendo a otras personas, su prioridad sigue siendo la crianza de sus hijas.

“Siempre voy a estar para ellas”, cerró, dejando en evidencia que, más allá de la separación, el compromiso con su familia se mantiene firme.

