Cada 4 de mayo, los fanáticos de Star Wars alrededor del mundo celebran el ya tradicional “May the 4th Be With You”, el juego de palabras inspirado en la emblemática frase “May the Force Be With You”. Y este 2026 no será la excepción: la franquicia prepara nuevas historias, estrenos y experiencias especiales para Latinoamérica.

La gran expectativa está puesta en el desembarco de Star Wars: The Mandalorian and Grogu, la nueva película que llegará a los cines el próximo 21 de mayo. El film continuará expandiendo el universo iniciado en la exitosa serie protagonizada por Din Djarin y Grogu, dos de los personajes más queridos de la saga creada por George Lucas.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu (Foto: gentileza Disney)

En esta nueva aventura, el Imperio ya cayó, aunque distintos señores de la guerra imperiales siguen dispersos por la galaxia. Mientras tanto, la Nueva República intenta sostener el legado de la Rebelión con la ayuda del legendario mandaloriano interpretado por Pedro Pascal y su joven aprendiz.

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La película cuenta con dirección de Jon Favreau y guion de Favreau junto a Dave Filoni y Noah Kloor. Además, la producción reúne a nombres históricos de la franquicia como Kathleen Kennedy, mientras que la música vuelve a estar a cargo del reconocido compositor Ludwig Göransson.

Star Wars: The Mandalorian and Grogu (Foto: gentileza Disney)

Los festejos del Star Wars Day también tendrán un lugar especial en Disney+, donde los fans podrán revivir títulos emblemáticos como Andor, El libro de Boba Fett y Star Wars: The Mandalorian. Además, el 4 de mayo se estrenarán los dos episodios finales de Star Wars: Maul – Lord de las Sombras, la serie animada centrada en el icónico villano tras los sucesos de La Guerra de los Clones.

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Con nuevas películas, series y personajes, Star Wars sigue consolidándose como uno de los universos narrativos más grandes y exitosos del entretenimiento. Mientras The Mandalorian and Grogu prepara su llegada a la pantalla grande, producciones como Ahsoka, Andor y Maul – Lord de las Sombras mantienen viva la pasión de generaciones enteras por la galaxia muy, muy lejana.

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