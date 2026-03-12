La agenda cultural de Buenos Aires ya tiene a sus grandes protagonistas para la primera mitad de 2026. Galaxias Creativas, la productora que viene pisando fuerte en el mundo del teatro y los espectáculos inmersivos, anunció una temporada cargada de novedades, reconocimientos y shows para todos los gustos.

Con una trayectoria que suma 13 nominaciones y 4 Premios Carlos en la última temporada de Villa Carlos Paz, la compañía redobla la apuesta y presenta una grilla que fusiona música en vivo, historias épicas y un despliegue escénico de primer nivel. Además, la productora es responsable de la gestión del Auditorio Belgrano y el Teatro Devoto, dos salas emblemáticas de la ciudad.

Foto: prensa Galaxias sinfónicas

Fabiana Cantilo inaugura la temporada con un show sinfónico

El 25 de abril, la legendaria Fabiana Cantilo será la encargada de abrir la programación en el Teatro Auditorio de Belgrano.

La artista presentará “Rock & Sinfo”, un concierto donde reversionará sus clásicos junto a una formación sinfónica bajo la dirección musical de Cay Gutiérrez. El show promete temas inéditos y estrenos exclusivos, en una noche que promete ser inolvidable para los fanáticos del rock nacional.

Galaxias Sinfónicas: la música de Star Wars vuelve a brillar

El 3 de mayo, la saga más famosa del cine tendrá su homenaje en el mismo escenario con una nueva edición de Galaxias Sinfónicas. Tras cuatro años consecutivos a sala llena, el espectáculo regresa para celebrar el Día Internacional del Fan de Star Wars con un recorrido musical por las obras de John Williams y otros compositores que expandieron el universo rebelde. Una cita obligada para los fanáticos de la saga y la música sinfónica.

Foto: prensa Galaxias sinfónicas

Mundial Sinfónico: la pasión del fútbol se vive en el escenario

El 16 de mayo, la Orquesta del Multiverso se suma a la fiebre mundialista con “Mundial Sinfónico”, un show musical y audiovisual que revive la emoción de los mundiales de fútbol. Con versiones sinfónicas de los himnos más icónicos, cantantes en vivo y un despliegue audiovisual impactante, la propuesta busca hacer vibrar a grandes y chicos en la previa de la Copa Mundial.

Foto: prensa Galaxias sinfónicas

Una temporada para agendar

Con propuestas que combinan potencia orquestal, voces en vivo y experiencias inmersivas, Galaxias Creativas se consolida como una de las productoras más innovadoras y premiadas del país. La temporada 2026 promete emociones fuertes, nostalgia y espectáculos para disfrutar en familia.