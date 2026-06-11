Jorge Drexler triunfó en casa el pasado fin de semana, con dos noches memorables en el Antel Arena de Montevideo, reuniendo a más de 15.000 personas en un homenaje único a la música uruguaya, en la presentación en vivo de su más reciente trabajo discográfico: TARACÁ.

Los conciertos, celebrados los días 6 y 7 de junio, marcaron uno de los momentos más significativos de la carrera reciente del artista. Durante cerca de tres horas en cada presentación, Drexler interpretó canciones de su nuevo álbum junto a otros temas emblemáticos de su repertorio, en un espectáculo concebido especialmente para compartir con el público uruguayo el corazón creativo de TARACÁ.

Jorge Drexler en el Antel Arena el 7 de junio. Foto: Nicolás Magyar.

El sonido de los tambores, la presencia de destacados músicos y referentes de la cultura popular uruguaya, y la participación de invitados especiales convirtieron ambas veladas en una celebración colectiva de identidad, memoria y presente: Lobo Núñez, Ruben Rada, Rueda de Candombe, Falta y Resto, Edu “Pitufo” Lombardo, Américo Young y Facundo Balta fueron los colegas que recibió Drexler.

Jorge Drexler en el Antel Arena el 7 de junio. Foto: Nicolás Magyar.

Gracias a una colaboración entre la producción del artista, el promotor y el medio, el primero de los conciertos fue retransmitido en vivo por Antel TV para todo el territorio, en una declaración de gratitud por parte del uruguayo al país entero.

Montevideo recibió a Jorge Drexler con los brazos abiertos y respondió convirtiendo cada canción en una experiencia igual de emocionante. Dos noches que quedarán grabadas en la memoria de todos los presentes y que representan el mejor homenaje posible a Uruguay, al candombe y al espíritu de TARACÁ.