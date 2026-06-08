Lali vivió el momento más importante de su carrera y marcó un antes y un después para el pop argentino con dos shows históricos en el estadio Monumental de River Plate. La artista agotó dos fechas en tiempo récord y reunió a más de 160.000 fanáticos en un espectáculo sin precedentes que coronó más de una década de evolución artística.

Acompañada por una gran banda en vivo, bailarines y actores, LALI presentó un show con dirección coreográfica de Denise De la Roche, diseño de vestuario de Maru Venancio, dirección musical de Juan Giménez Kuj y dirección general de Lautaro Espósito.

El repertorio recorrió todas las etapas de su carrera y encendió al Monumental con hits como “LOKURA”, “Obsesión”, “SEXY”, “2 Son 3”, “Disciplina”, “N5” y “Pendeja”, combinando pop, rock y performances explosivas.

Lali en River

Lali en River

Lali en River

Lali en River

Lali en River

Lali en River

Lali en River

Lali en River

Lali en River

Lali en River

Uno de los momentos más impactantes de ambas noches fue la aparición de DILLOM para interpretar “33”. La fiesta continuó con MIRANDA!, quienes se sumaron para cantar “Mejor Que Vos”. La emoción volvió a estallar cuando DUKI apareció para interpretar “Plástico” junto a LALI.

Sin embargo, uno de los momentos más inesperados y comentados llegó con la participación especial de Kylie Minogue. La estrella australiana sorprendió al público al interpretar junto a LALI dos himnos globales del pop: “Can’t Get You Out Of My Head” y “Padam Padam”. L