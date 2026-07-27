En el Día de los Abuelos, Juana Repetto sorprendió con un emotivo posteo dedicado a las personas que cumplen ese rol en la vida de sus hijos. Entre las imágenes no solo aparecieron sus padres y los de su expareja, Sebastián Graviotto, sino también Florencia Raggi, quien recibió un cálido reconocimiento y no ocultó su emoción.

La actriz compartió una serie de fotos familiares en sus historias de Instagram para homenajear a quienes acompañan el crecimiento de Timoteo y Belisario.

En una de ellas se la vio junto a Reina Reech y sus hijos disfrutando de una jornada en un parque de camas elásticas, mientras que en otras mostró a Nicolás Repetto con su nieto y a los padres de Graviotto junto al menor de la familia.

EL GESTO DE JUANA REPETTO QUE CONMOVIÓ A FLORENCIA RAGGI

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la inclusión de Florencia Raggi dentro del homenaje. La actriz, pareja de Nicolás Repetto desde hace años, mantiene un vínculo muy cercano con Juana y con sus hijos, por lo que fue considerada como una abuela más.

Al ver la publicación, Raggi la reposteó en sus redes y expresó toda su emoción con una breve pero elocuente reacción: "Ohh“.

Juana Repetto tuvo un gesto que emocionó a Florencia Raggi en el Día de los Abuelos. Crédito: Instagram

No es la primera vez que deja en evidencia el cariño que siente por la familia ensamblada. Cuando nació Timoteo, incluso, fue una de las primeras personas en dedicarle un mensaje a Juana. En aquel momento escribió: "Te celebro como madre, celebro que traigas vida a esta tierra“.