¿Qué pasaría si la Argentina abandonara la democracia para coronar a un rey? Esa es la provocadora premisa de La tragedia de Celso Primero, la nueva obra escrita por Agustín Contino y dirigida por Tomás Exequiel Nuñez, que se estrenará el domingo 2 de agosto a las 12 en el Teatro La Carpintería (Jean Jaurès 858, CABA).

La propuesta, una ficción retrofuturista atravesada por el humor, la tragedia y la reflexión política, tendrá funciones todos los domingos y las entradas ya se encuentran disponibles a través de Alternativa Teatral.

De qué trata La tragedia de Celso Primero

La historia imagina un país que decide poner fin al sistema republicano para elegir, mediante el voto popular, a su primer rey.

Foto: prensa

Mientras una multitud se manifiesta frente a la Casa de Gobierno, Celso I, el primer monarca argentino, intenta sostener una autoridad que comienza a desmoronarse. Sin un proyecto político claro, sin heredero y atrapado entre los ideales del pasado y un presente que ya no comprende, el rey enfrenta una crisis que pone en duda la legitimidad de su propia corona.

La obra utiliza esa ficción para reflexionar sobre el desgaste de la democracia, el ejercicio del poder, la caída de los grandes relatos y la dificultad de construir un futuro compartido.

Una puesta con música en vivo y una fuerte impronta visual

Además de su mirada política, La tragedia de Celso Primero apuesta por una puesta en escena que combina actuaciones, música en vivo y una propuesta visual pensada para potenciar el universo simbólico de la historia.

El elenco está integrado por Facundo Bartolo, Agustín Contino, Leandro Urueña, Roma Castelli, Daniela Cabezas y Carla Muñoz, con música en vivo de Tomás Alejandro Rollán y música original de Manuel Lugea.

La escenografía y la iluminación son de Carolina Portnoy, el vestuario de Antonella Suárez, el diseño de maquillaje de Daniela Cabezas, la producción de Martina Ponce Couré, la producción general de Compañía Teatral Sin Apagón y la asistencia de dirección de Lula Rodrigo.

Cuándo se estrena y dónde ver La tragedia de Celso Primero

El estreno será el domingo 2 de agosto a las 12 horas en el Teatro La Carpintería, ubicado en Jean Jaurès 858, Ciudad de Buenos Aires.

Las funciones continuarán todos los domingos, y las entradas pueden adquirirse a través de Alternativa Teatral.